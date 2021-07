Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Es ist toll, was hier ehrenamtlich geschaffen wurde", stellte die baden-württembergische Spitzenkandidatin der Grünen, Franziska Brantner, im Garten der Nabu-Ortsgruppe Edingen-Neckarhausen fest. Zusammen mit der Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbandes Rhein-Neckar-Odenwald, Christiane Kranz, war sie zu einem Besuch ins naturnahe Idyll gekommen. Hier gedeiht nicht nur eine Vielfalt heimischer Pflanzen, man hört auch zahlreiche tierische Bewohner.

Der Bundestagsabgeordneten ist es ein Anliegen, solche Refugien zu besuchen. "Ich gehe gerne an Orte, wo Menschen bemerkenswerte Arbeit im Ehrenamt leisten" betonte Brantner. Der Nabu-Garten sei ein gutes Beispiel für solche Aktivitäten. Klimaschutz und der Erhalt der Artenvielfalt hätten schon immer zu den grünen Urgedanken gezählt. "Ohne die Insekten und insbesondere die Bienen geht mit der Zeit ja auch den Menschen die Nahrung aus, deshalb sind wir auf einen intakten Kreislauf innerhalb der Natur angewiesen", sagte sie. Vor Ort werde insbesondere Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit geboten, die Insektenwelt in all ihren Facetten kennen und schätzen zu lernen. "Menschen, die wie hier im Garten etwas bewegen und voranbringen sind beispielgebend und oft weiter als die Politik", betonte Brantner und fügte an: "Gemeinsames Ziel sollte es sein, dass wir alle auf diesem Planeten gut leben können. Wir haben keinen zweiten." Für die Abgeordnete ging es wenig später mit Stadtmobil weiter nach Heidelberg, wo der nächste Termin wartete.

Damit man weiß, was im Nabu-Garten so alles wächst und gedeiht, hat Birgit Jänicke kleine Info-Schildchen zu verschiedenen Pflanzenarten angebracht. Fotos: Schäfer

Für sie sei der Garten schon mehrfach einen Besuch wert gewesen, lässt die Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbandes, Christina Kranz, wissen. Für den Nabu insgesamt sei es wichtig, über die Belange von Naturschutz-Themen mit den Mandatsträgern ins Gespräch zu kommen. Deshalb habe sie sich auch über die Zusage von Brantner zum Garten-Treff gefreut. Der Nabu-Garten stelle ein Musterbeispiel für naturnahe Gestaltung dar. "Hier könnte ich mir auch ein Angebot für Schulklassen im Rahmen von "Naturforscher"-Kursen vorstellen", konstatierte Kranz.

Zunächst "forschte" die gesprächige Runde aber erst einmal, um welche Bewohner es sich im Brutkasten an der fertiggestellten Holzhütte handelte. Das Geheimnis war rasch gelüftet, als ein Hausrotschwanz die Behausung zwecks Futtersuche für den Nachwuchs verließ.

"Unser Mitglied und Hobby-Ornithologe Jürgen Schnepf hat auf dem Gelände etliche Brutkästen aufgehängt, die gut frequentiert sind", lässt Heike Vetter wissen. Sie hatte sich maßgeblich um die Gartengestaltung gekümmert und ebenso informative wie originelle Schilder zu den verschiedenen Stationen kreiert. Damit man im Einzelnen weiß, was so alles blüht, wächst und gedeiht, hat Birgit Jänicke kleine Info-Schildchen zu verschiedenen Pflanzenarten angebracht. Die Gemeinderätin der Grünen und Nabu-Vorstandsmitglied stemmte zusammen mit Heike Vetter in der Corona-Zeit auch vorrangig die Gartenarbeit. "Ein bisschen Man-Power hätte dabei manchmal nicht geschadet", verrieten die beiden augenzwinkernd. Immerhin gab es etliche "tierische" Begegnungen. "Die Trockenmauern haben zahlreiche Eidechsen angelockt, im Teich quakte es munter, und auch das umfangreiche Insektenhotel fand jede Menge Bewohner", berichtete Heike Vetter.

Der Grüne-Fraktionssprecher im Gemeinderat und Nabu-Vorstandsmitglied Thomas Hoffmann betonte derweil, dass man gerne auch Mandatsträger anderer Parteien im Garten begrüßen würde, schließlich sei der Nabu überparteilich. Dass die Initiative so viel Anklang finde, sei letztendlich auch der Gemeindeverwaltung zu verdanken, die das Garten-Grundstück zur Verfügung gestellt habe.

In nächster Zeit bringt der Nabu einen Flyer zum Thema Schottergärten heraus. "Beispiele wie man es besser machen kann, finden Sie hier ebenfalls im Garten", konstatierte Hoffmann.