Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Haus in der Uferstraße im Ortsteil Neckarhausen zu einem Zimmerbrand. Das teilt die Polizei mit.

Die Freiwilligen Feuerwehren Edingen und Neckarhausen, die mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten den Zimmerbrand zügig. Die Anwohner, eine sechsköpfige Familie, konnte das Gebäude selbst verlassen. Vorher versuchte der 43-jährige Familienvater noch, das Feuer zu löschen. Hierbei zog er sich eine Rauchvergiftung zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die 44-jährige Ehefrau wie auch die Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Familie kam bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.