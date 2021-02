Edingen-Neckarhausen. (nip) Hier ein "Daumen hoch", da ein Lächeln, dort ein fröhliches Winken: Auf ihrer närrischen Fahrradtour durch die Ortsteile flogen dem kleinen Fastnachtszug der Familie Kraus-Vierling die Herzen von Spaziergängern und "Fensterguckern" zu.

Fasching musste am Fastnachtsdienstag auf diese Weise nicht ganz ausfallen. Bereits im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr hatte Yasmin Vierling die Idee, den abgesagten Sommertagsumzug Corona-konform per Lastenfahrrad und musikalischer Begleitung durch ihren Vater Stephan "Stips" Kraus-Vierling und Timo Sanzol Rieth in kleinem Rahmen doch stattfinden zu lassen. Eine Aktion, die am Martinstag und nun am Fastnachtsdienstag Wiederholung fand.

"Möglich war das aber nur, weil uns mein Schwager Max Linn sein Meisterstück zur Verfügung gestellt hat", erklärte Yasmin Vierling. Darauf nahmen Stips Kraus-Vierling und das knapp vierjährige Enkeltöchterchen Nala Platz: mit blonder Perücke verhüllt der eine, die andere gekrönt mit einem Prinzessinnendiadem und eingehüllt in eine warme Decke. Yasmin Vierling trat als Mini-Maus-Pendant kräftig und unverdrossen in die Pedale, um Musik und Fastnachtsgefühl zu den Leuten zu bringen.

In Edingen machte das Trio zuerst Halt am "Edi-Wohnpark", wo Bewohner und Betreuer an die Fenster, auf die Balkone und vors Haus traten, mitschunkelten und sich über die Zerstreuung freuten. Nicht minder Spaß hatten die vielen kleinen Kinder im Quartier im "Georg-Kieser-Weg": Viele von ihnen kennen "ihre" Erzieherin Yasmin ohnehin – die musikalischen und kindgerechten Grüße hörten sie sich zusammen mit ihren Eltern vor den Haustüren an. "Man spürt schon die Sehnsucht nach Abwechslung", sagte der Musiker, RNZ-Reporter und UBL-FDP/FWV-Gemeinderat Kraus-Vierling später.

Über den Friedhofsweg ging es weiter in die Grenzhöfer Straße, um dort Kälble-Urgestein Georg Mildenberger mit einem Ständchen zu erfreuen. Vor der Bäckerei Kapp sang Kraus-Vierling "Ilona, Ilona" zur Melodie von "Marina, Marina" als Reminiszenz an die rüstige Bäckersfrau Ilona Kapp, dann fuhr der kleine Tross weiter nach Neckarhausen zum betreuten Wohnen und zum Seniorenheim "Neckarhaus". Aber zuvor passierte der Fastnachtszug noch fünfmal den Kreisel vor dem Neckarhäuser Schloss, das "Kreisellied" auf den Lippen. Eine Zuschauerin sang fröhlich mit. "Ihr macht das toll", sagten Leute unterwegs immer wieder, winkten und manche riefen auch den Edinger-Neckarhäuser Fastnachtsgruß "Ahoi".