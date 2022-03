Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Was macht eigentlich ein Archivar? "Er sitzt auf Altpapier herum und wartet, bis jemand kommt und etwas von ihm will", sagte Dirk Hecht am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung. Eine scherzhaft gemeinte Anmerkung, denn Hecht sagte auch: "Archive sind spannende Orte, sehr vielfältig." Gerade hier in Edingen-Neckarhausen, wo das Gemeindearchiv klein sei, agiere man als Generalist, der für die Dokumentierung des Bestands, die Bewahrung von Dokumenten, ihre Digitalisierung und Sicherung zuständig sei. Sowie für Recherchen auf Anfrage auch von Bürgern und Vereinen und nicht zuletzt für eigene Publikationen.

Hechts Bericht über seine Arbeit im Zeitraum von 2019 bis jetzt war keinesfalls staubig, auch wenn das der sonst übliche Zustand seines Arbeitsplatzes ist. Oder feucht wie im Schloss von Neckarhausen, wo nach starken Regenfällen schon mal der Luftentfeuchter zum Einsatz kommen muss.

Seinen Bericht legte der Gemeindearchivar, der seit 2014 neben Schriesheim mit einer halben Stelle auch in Edingen-Neckarhausen tätig ist, auf Antrag der UBL-FDP/FWV ab. An Edingen-Neckarhausen sei besonders, dass der Ort seit 50 Jahren Doppelgemeinde sei, faktisch aber 2250 Jahre Geschichte auf zwei Archive verteilt seien. Mit einer halben Stelle für zwei komplette Archive müsse etwas auf der Strecke bleiben. Einer seiner Schwerpunkte sei, das Archiv nicht nur zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten zu führen, sondern zugleich über-lokale Bildungseinrichtung zu sein.

Sicher berate er die Verwaltung in ortsgeschichtlichen und kulturellen Fragen. Aber manchmal gehe es auch darum, woher ein Straßenname kommt. Oder alte Bauakten zu sichten. Jeder Bürger, betonte Hecht, könne das Archiv nutzen und Anfragen stellen. Dafür eine Gebühr zu verlangen, halte er nicht für zielführend: "Dann kommt gar keiner mehr."

Hecht sprach auch über die Schwierigkeiten der Digitalisierung. Die Möglichkeiten seien beschränkt. Zeitlich und auch, was seine technische Ausstattung anbelangt. 15.000 Seiten Dokumente und rund 14.000 Bilder ab 1965 bis zur kürzlichen Vergangenheit habe er bereits geschafft. Die Umstellung von einer analogen Archivverwaltung auf digital sei herausfordernd, das gelte auch für die Langzeitarchivierung von Daten. Das Kreisarchiv in Ladenburg habe diese Aufgabe übernommen, doch werde es Jahre dauern, bis Lösungen zur Verfügung stehen.

Ein "Highlight" gibt es demnächst: Das Unternehmen Cooper Standard in Neu-Edingen, früher die Schoeps-Werke, habe ein großes Konvolut an Dokumenten zugesagt, darunter viele Pläne, Bilder und alte Ausgaben der Werkszeitung. In den 50er und 60er Jahren war die Firma von Joachim Schoeps, Hecht nannte ihn eine der "interessantesten Persönlichkeiten, von denen ich gehört habe", einer der großen Arbeitgeber der Kommune.

Hecht führte aus, welch wichtige Rolle der Brandschutz für Archive spielt – ein Thema, das nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs an Bedeutung gewonnen hat. Er selbst habe eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer absolviert und sei ehrenamtlich als Denkmalpfleger aktiv. Für das 2023 anstehende Ortsteiljubiläum von Neckarhausen kündigte Hecht eine gesonderte Publikation an.

Die Fraktionen begrüßten seine Ausführungen, wünschten sich aber mehr Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt – beispielsweise, dass Dokumente und Fotos von privater Seite willkommen sind oder wie Hecht erreichbar ist (Telefonnummer 06203/ 80 81 68). Stephan Kraus-Vierling (UBL) fragte an, was es mit der Anregung eines Schriesheimer FDP-Stadtrats auf sich habe, Hecht dort mit einer ganzen Stelle auszustatten. Da sei nichts spruchreif, gab der Historiker zurück. Mit ihm sei nicht weiter geredet worden.