Zum Sporttag in der Jahnhalle kamen 40 Kinder, darunter 25 mit Diabetes Typ I. Auch Hockey-Nationalspieler Timur Oruz (hinten) ist daran erkrankt. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) "Weltspitze dank Diabetes". Es ist ein ziemlich starkes Statement, das Hockey-Nationalspieler Timur Oruz beim Sporttag mit den Kindern vom Verein "diakids4family" in der Jahnhalle des TV Edingen von sich gibt. Eines, das zunächst irritiert, weil es doch eigentlich heißen müsste, dass man "trotz" Diabetes ein super Sportler sein kann. "Nein", sagt der 24-Jährige. Man müsse und könne der Krankheit positive Seiten abgewinnen. Er nennt Disziplin, Ehrgeiz und ein gutes Körpergefühl.

Der Medizinstudent erzählt Eltern und Kindern an diesem Tag von sich, motiviert und macht Mut. Im Alter von vier Jahren nahm er den Hockeyschläger zur Hand, mit fünfeinhalb wurde bei ihm Diabetes Typ I diagnostiziert. Seine Mutter, eine Kinderärztin, wurde seine persönliche Diabetologin.

Der gebürtige Krefelder spielt für Rot-Weiß Köln und besucht häufiger Sporttage wie diesen in Edingen oder spricht als Redner bei Veranstaltungen. "Der Austausch mit Betroffenen ist mir unfassbar wichtig." In der Jahnhalle traf der Hockey-Spieler auf hoch motivierte Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren. "Eine bunte Mischung, das macht es sportlich anspruchsvoller", sagte er und freute sich nach einer Hockey-Einheit schon mal vor auf die anschließende Fragerunde, bei der ihn die Kids zu Themen wie "Süßigkeiten" und "Pubertät" löcherten. "Können wir noch ein Foto machen", fragten etliche. Der Sportler nickte freundlich: "Na, klar." Die 14-jährige Emma aus Frankenthal strahlte ganz besonders. Sie war eigens mit ihrem eigenen Hockeyschläger angereist, um ihr Vorbild kennenzulernen.

Der rührige Verein mit einem Einzugsgebiet über die Metropolregion hinaus trifft sich häufiger in Edingen-Neckarhausen, wo Kassierer Peter Bittorf mit seiner Familie ansässig ist. Mit dem Sporttag für Eltern und 40 Kinder, darunter 25 mit Diabetes Typ I, biete man einen Austausch auf verschiedenen Ebenen, schilderte Bittorf beim Mittagessen. Am Ende erhielten alle Kinder Teilnehmerurkunden und durften die eigens angeschafften Getränkeflaschen mit aufgedrucktem Vereinslogo mit nach Hause nehmen. Eine schöne Erinnerung an den zweiten Sporttag von "diakids4family".

Neben Timur Oruz war ein weiterer Gast des Tages der Kinderarzt Jürgen Grulich-Henn von der Kinderklinik Heidelberg. Grulich-Henn sprach mit den Eltern über die Vereinbarkeit von Sport und Diabetes. "Ein lebendiger Austausch", fand Bittorf. Die Eltern hätten viele Fragen gestellt und praktische Beispiele aus dem Alltag eingebracht. "Unser Ziel ist es, dass unsere Kinder sehen, wie man mit der Krankheit sportlich erfolgreich sein kann", meinte der Kassierer. Ganz wichtig sei auch die Anwesenheit der Geschwisterkinder. "Die Informationen sind auch für sie. Damit sie wissen, was sie tun können, wenn Bruder oder Schwester ,tief’ sind und sie mit Traubenzucker, Schokolade oder generell mit etwas Süßem helfen können."

Mit im Boot war auch der Turnverein Edingen, der beim Aufbau half und die Bewegungsturnstunde leitete. "Eine ganz tolle Kooperation", meinten Bittorf und TVE-Vorsitzender Jochen Heil. Auch im Turnverein gibt es Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1. Das ist eine Autoimmunkrankheit, bei der Betroffene kein oder nur sehr wenig eigenes Insulin produzieren. Sie müssen es deswegen spritzen, um akute Stoffwechselentgleisungen sowie langfristige Folgeschäden zu verhindern.