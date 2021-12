Auf dem Edinger HelDen-Hof leben rund 900 Hühner in vier Mobilställen. Landwirt Dennis Koch will Verbrauchern erklären, warum die Haltungskosten für ihn steigen. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In diesem Jahr sind in verschiedenen Bereichen die Preise für die Verbraucher deutlich angestiegen – auch bei Lebensmitteln. Und nun werden ab Dezember auch Eier teurer, teilweise um bis zu fünf Cent das Stück. "Da kommt einfach einiges zusammen", sagt Landwirt Dennis Koch im Gespräch mit der RNZ. Der HelDen-Hof in Edingen produziert das Futter für seine Tiere zwar selbst, doch müssen Mineral- und Ergänzungsfutter sowie Sojaöl, damit das Futter nicht zu trocken wird, zugekauft werden. "Letztenendes haben wir höhere Einsatzkosten – und die Energiepreise sind auch gestiegen", sagt er. Jeder schlage auf, und am Ende landet der Aufpreis beim Verbraucher.

Ihm ist es wichtig, zu erklären, dass die Landwirte, die Hühner halten und Eier verkaufen, nicht einfach aus purem Gewinnstreben ihre Produkte verteuern. "Ich verdiene nicht mehr daran, muss aber einfach dafür sorgen, dass das Verhältnis von Aufwand und Erlös wieder stimmt." Familie Koch hat Mobilställe für ihre Hühner. Die mobile Freilandhaltung sei aufwendiger, erklärt Dennis Koch. Pro Stall rechnet er mit durchschnittlich mindestens 450 Stunden Arbeitszeit im Jahr.

Ausmisten, neu einstreuen, füttern, Stall verlegen und Eier lesen, das alles kostet Zeit. Die Kochs haben vier Ställe – wenn alle belegt sind, leben etwa 900 Hühner auf dem Hof, rund 250 pro Stall. Er könnte größere Ställe nehmen, doch das will Koch nicht. Die kleineren, in ihrer Ausstattung letztlich sogar teurer, hätten den Vorteil, dass er seine Hühner besser im Blick hat und sieht, ob eines krank wirkt oder unter der Hackordnung leidet.

Neben den höheren Einsatzkosten schlage zu zwei Dritteln aber ein neues Bundesgesetz zu Buche, das ab 2022 Schritt für Schritt umgesetzt wird, sagt Koch. Es besagt, dass die männlichen Küken nicht mehr – oder nicht mehr in demselben Umfang wie bisher - getötet werden. In Deutschland werden pro Jahr, so sagt es die Tierschutzorganisation Peta, rund 50 Millionen männliche Küken vergast, weil sich deren Aufzucht für die Geflügelindustrie nicht lohnt. Männliche Küken legen keine Eier und setzen nicht rasch genug Fleisch an. Tierschützer und auch die Bruderhahn-Initiative Deutschland (BID) kritisieren den von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner als "Meilenstein im Tierschutz" gefeierten Gesetzesentwurf als "Augenwischerei", denn letztlich werden die Bruderhähne auch geschlachtet. Nur eben 14 Wochen später. Die BID betont, das Tierschutzgesetz regele bereits jetzt, dass das Töten von Tieren ohne vernünftigen Grund verboten ist. Zudem sei fraglich, ob es markttaugliche Methoden gibt, um die von Klöckner geforderte Geschlechtsbestimmung im Ei festzusetzen. Ab 2024 soll dann auch das Töten von Hühnerembryonen im Ei verboten werden, so sie denn länger als sechs Tage bebrütet wurden. Kritiker des Gesetzes befürchten, dass zunehmend Legehennen aus dem Ausland importiert werden, wo das Töten männlicher Küken nach wie vor erlaubt ist.

Die regionalen Halter von Freilandhühnern werden nun verpflichtet, die Bruderhähne entweder selbst aufzuziehen oder sie von einem Partnerbetrieb aufziehen zu lassen, der sie dann schlachtet und vermarktet. "Wir zahlen dafür einen Ausgleich, damit er die Bruderhähne aufzieht – in unserem kleinen Betrieb schaffen wir das nicht selbst", sagt Landwirt Koch. Noch einmal 500 Hähne könne er selbst nicht aufnehmen. Koch ist Mitglied im Bundesverband mobile Geflügelhaltung und sagt, dass jeder Mobil-Hühnerhalter preislich draufsatteln wird.

Das bestätigt auch Dennis Kochs Nachbar Georg Koch vom Junkershof. Beide finden es deshalb wichtig, den Verbrauchern Bescheid zu sagen. Die Preissteigerung betreffe deutsche Eier – Eier aus anderen Ländern seien günstiger. Dennoch schauten die Verbraucher schon darauf, dass sie "glückliche" Eier einkaufen, meint Dennis Koch. Nach dem Fipronil-Skandal stieg die Nachfrage in den regionalen Hofläden deutlich an, sank dann aber auch wieder ab. "Bei uns kann man sich die Produktion jederzeit anschauen und uns auch immer gern fragen", betont Dennis Koch.