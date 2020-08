Edingen-Neckarhausen. (fer) Es ist das Fest, bei dem Fischfans gern "anbeißen". Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. August, veranstaltet der Anglerverein sein 68. Edinger Backfischfest. Aufgrund von Corona ist es dieses Mal ein "Backfischfest to go". Das heißt, die fein frittierten Fischspezialitäten werden ausschließlich im Straßenverkauf angeboten, eine Bewirtung findet nicht statt, und der Verzehr der Schuppentiere ist aus Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes auf dem Vereinsgelände untersagt.

Das Edinger Backfischfest zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen am Ort. Was einst im kleinsten Rahmen begann, hat sich längst zu einem Selbstläufer entwickelt. "Wir wollten unser Traditionsfest nicht ganz ins Wasser fallen lassen und haben uns deshalb für die erlaubte ,To go’-Variante entschieden", erklärte der Vorsitzende des Anglervereins, Uli Ding. Er ist zugleich der Chef-Logistiker des Backfischfestes und hatte die Idee zum Fischverkauf "über die Theke". "Dieser Verkauf erfolgt nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden", betont Ding. Das eingespielte Team in der vereinseigenen Fischbäckerei halte sich ebenfalls an die vorgegebenen Hygiene-Maßnahmen.

Um längere Warteschlangen zu vermeiden, habe man das Fischangebot in diesem Jahr reduziert. Neben Zander- und Seelachsfilets werden auch wieder Rotaugen als klassischer Backfisch angeboten. Die kleinen Fische, die dem Fest den Namen gaben, haben die Petrijünger eigenhändig aus dem Neckar geangelt. Schließlich zählen die kross frittierten Rotaugen und damit der "Brotfisch" von einst zu den hauseigenen Edinger Spezialitäten.

"Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir in diesem Jahr noch kein Vereinsangeln durchgeführt, die Rotaugen wurden von unseren Fischern individuell geangelt, geputzt und in unserer Tiefkühltruhe eingefroren", lässt Uli Ding wissen. Unter diesen Voraussetzungen hatte man auch das Königsfischen und damit die Ermittlung des Fischerkönigs ausfallen lassen müssen, sodass dem Fischer-Adel dieses Mal keine Bühne geboten wird. "Falls sich die Zeiten bessern, und wir die Möglichkeit dazu haben, werden wir das Königsangeln nachholen, aber im Moment sieht es nicht danach aus", konstatiert Ding. Was neben all den Veränderungen geblieben ist, ist die Sorgfalt im Umgang mit den Flossentieren. "Wir legen bei der Zubereitung unserer Fischspezialitäten großen Wert auf Qualität", betont der Angler-Chef. Die selbstgefangenen sowie die von einem Großhändler frisch angelieferten Schuppentiere werden an Ort und Stelle gesäubert, gesalzen und paniert, bevor sie dann im Ölbad der Fritteusen schwimmen. Die versierten Fischbäcker haben an beiden Tagen einen echt "heißen Job".

"Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Fischliebhaber von unserem Angebot Gebrauch machen", sagt Ding und fügt an: "Zumal nach dem Ausfall der Fischessen an Karfreitag und am ,Lebendigen Neckar’ erstmals wieder die Fritteusen angeheizt werden."

Info: Öffnungszeiten: Samstag, 15. August, 11 bis 19 Uhr, Sonntag, 16. August, 10.30 bis 14 Uhr. Die coronakonformen Zugangswege zur Verkaufstheke am Vereinsheim, Hauptstraße 2, sind ausgeschildert.