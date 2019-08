Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Alle vier sind gestandene Feuerwehrmänner mit jahrelanger Berufserfahrung in verantwortungsvoller Position. Aber auch Stephan Zimmer, Michael Stein, Michael Berger und Marcus Heinze vom Feuerwehrkommando Edingen-Neckarhausen erleben in ihrem Alltag als ehrenamtliche Helfer immer wieder Neues: gefährliche Situationen, in denen es manchmal um Leib und Leben geht. Oder solche, die Spuren in der Seele hinterlassen.

Der Hintergrund

Türöffnungen, das hört man auch von anderen Feuerwehren im Umkreis, haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Hinter den Türen von nach außen hin schmucken Einfamilien- und Reihenhäusern verbergen sich genauso viel Leid und Elend wie in Wohnungen anonymer Hochhäuser. Einsamkeit und Krankheit manifestieren sich in unfassbaren Müllbergen als sichtbare Zeichen der Überforderung.

Gleichzeitig sehen sich die ehrenamtlichen Helfer genauso wie ihre Kollegen von medizinischen Rettungsdiensten und Polizei vermehrt mit Aggression, Respektlosigkeit und Unverständnis konfrontiert. "Wir stehen täglich mehr im Fokus der Öffentlichkeit", sagt Gesamtkommandant Zimmer. Dass man sie auffordere, nach Notfalleinsätzen Schäden an Türen oder Fenstern zu begleichen, komme immer häufiger vor.

Die Ausgangsfrage

Die RNZ wollte wissen, welchen Herausforderungen sich die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen zu stellen hat. Ein Gespräch, das länger dauerte als geplant. Denn die Feuerwehrleute haben viel zu berichten. Dennoch bildet das Erzählte nur einen Bruchteil dessen ab, was die Wehr erlebt und welche spektakulären und teils skurrilen Einsätze sie abzuarbeiten hat.

Dramatisches Hochwasser

"Es ging um unser Leben. Wenn wir da hinunter wären ...": Stephan Zimmer ist Gesamtkommandant der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. Foto: Pilz

Beim Hochwasser 1993/1994 in Waibstadt, als eine ganze Region in den Fluten versank, waren die Wehren aus Edingen und Neckarhausen, damals noch zwei getrennte Abteilungen, vor Ort. "Wir haben unser Boot zu Wasser gelassen. Waibstadt stand zwei bis 2,50 Meter hoch unter Wasser. Wir sind über Autos drübergefahren und wussten oft nicht, was unter uns ist", schildert der heutige Gesamt-Kommandant Stephan Zimmer.

Eine breite reißende Flut brach sich im zentralen Kreuzungsbereich ihre Bahn: "Ein Feuerwehrmann hing an einer Fassade an einem Haus", so Zimmer weiter. Das Boot der Wehr steuerte auf ihn zu und holte ihn, wurde dann aber von der Strömung erfasst und an eine Straßenlaterne gedrückt. Ein Geländer nebst Spitze hielt das Boot zwar fest, wie lange, war aber ungewiss. Und wenige Meter weiter schossen die Fluten eine Treppe hinunter. "Es ging um unser Leben. Wenn wir da hinunter wären ...". Zimmer bricht den Satz ab. Michael Stein habe es schließlich geschafft, das Boot zu drehen und auf Kurs zurück zur Einsatzzentrale zu bringen.

Nach den verheerenden Hochwassern im Dezember 1993 und Juni 1994 im Kraichgau kam endlich das Thema "Hochwasserschutz" aufs Tapet.

Nach einem Einsatz, bei dem die Feuerwehr mit toten, verwesten und halb verhungerten Hunden konfrontiert war, ging Marcus Heinze heim und nahm seinen Hund fest in den Arm. Foto: Pilz

Kindersitz und Waffe

Ein Unfall auf der Stahlkreuzung und die Feuerwehr stand davor. "Da lag ein Kindersitz auf der Straße, und wir wussten nicht, ob da noch ein Kind drin ist", sagt Zimmer. Im anderen Fahrzeug lag hingegen ein leeres Waffenholster, der Fahrer war auf der Flucht. "Sofort war ein Hubschrauber da", ergänzt Marcus Heinze. Die Polizeihubschrauber kamen aus Ludwigsburg: "Bis er geordert werden darf, gibt es hohe Hürden", sagt Heinze. Tatsächlich war der Unfallverursacher beim Wachdienst tätig. Vorschriftsmäßig hatte er die Waffe dort nach Feierabend abgegeben, das leere Holster aber behalten. Vom Unfallort geflohen war er im Schock.

Gespannte Armbrust hinter der Tür

Es ging um einen Brandeinsatz in einer Kellerwohnung. Die Polizei war bereits vor Ort und ermittelte wegen Ruhestörung. "Dort gab es schon lange Zoff", schildert Zimmer. Brandgeruch hing in der Luft, die Eingangstür war heiß.

Wegen des Rauchs konnten die Feuerwehrmänner nicht sehen, dass genau hinter dieser Tür eine gespannte Armbrust stand. Drinnen lag ein Mann, nackt, glitschig und schwer. Acht Mann, so Zimmer weiter, seien unter Atemschutz in die Wohnung. Ein Feuerwehrmann blieb mit dem Luftschlauch an dem Mann hängen, verlor seinen Atemschutz und kam für eine Nacht ins Krankenhaus, wo seine Lunge gespült wurde.

"Es kommt häufiger vor, dass es Personen gibt, die gesucht werden und die hinter einer Tür Fallen bauen", sagt Michael Stein. Foto: Pilz

Ein Jahr später trafen die Feuerwehrleute auf einen am Einsatz beteiligten Polizisten. "Der hatte daran noch sehr zu knabbern, weil er sich immer wieder vorstellte, dass der Mann durch die Tür hätte schießen können. Vor einer Armbrust ist auch keine Schutzweste sicher", so Zimmer. Heinze nickt: "Eine Armbrust ist viel gefährlicher als eine Pistole." Michael Stein ergänzt: "Es kommt häufiger vor, dass es Personen gibt, die gesucht werden und die hinter einer Tür Fallen bauen."

Weite Überlandhilfe

Die weiteste Überlandhilfe leistete die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen bei einem Unwettereinsatz in Baden-Baden. Unwettereinsätze haben an Häufigkeit und Stärke zugenommen. Jener war am zweiten Weihnachtsfeiertag: Sturm "Lothar" hatte eine Schneise der Verwüstung geschlagen und vor einem Mehrfamilienhaus lag ein entwurzelter Baum, der den Eingang versperrte. "Die Baumwurzel war größer als ich", sagt Michael Berger. Der gesamte Rhein-Neckar-Kreis sei im Einsatz gewesen. Die Edingen-Neckarhäuser bargen eine Frau aus dem versperrten Mehrfamilienhaus.

"Die Baumwurzel war größer als ich", sagt Michael Berger. Bei einer Überlandhilfe in Baden-Baden barg die Feuerwehr eine Frau aus einem versperrten Mehrfamilienhaus. Foto: Pilz

Brand Hildastraße

Es war ein Dachstuhlbrand, spektakulär anzusehen in der Dunkelheit. Die Hitze war enorm. "Unsere Wärmebildkamera misst bis 1000 Grad", sagt Zimmer. Und sie schaltete sich an diesem Abend ab. Die Frontscheiben der Atemschutzmasken schmolzen. Sukzessive arbeiteten sich die Feuerwehrleute voran. "Das war ein super isoliertes Haus, deswegen war die Hitze so hoch", erklärt der Kommandant. Dass man bei solchen Brandeinsätzen nichts sehen könne, werde trainiert. Keiner geht allein, beziehungsweise krabbelt allein. Mindestens sei man zu zweit, angeleint am Seil oder am Wasserschlauch.

Vermisste Person im Hochhaus

"Wir wurden zu einer Wohnungsöffnung gerufen", schildert Marcus Heinze. Seit ein, zwei Wochen habe man den Mieter nicht mehr gesehen, hieß es. Vor der Wohnung roch es nach Müll, drinnen war es noch schlimmer. "Die Person lag zwischen Müllbergen in der Küche. Wir dachten erst, sie wäre tot, doch sie bewegte sich", sagt Heinze. Sie habe offene Wunden und Druckstellen gehabt, lebte komplett verwahrlost und verdreckt im sechsten Stock eines Mehrparteienhauses.

Verkehrsunfall mit jungen Männern

"Schwere Unfälle haben wir meistens innerorts", berichtet Heinze. In der Mannheimer Straße in Edingen waren junge Männer gegen eine Hauswand gerauscht. "Einer hing von der Rückbank kopfüber in den Fußraum und hatte Schnappatmung. Der andere war flüchtig." Der Rettungsdienst habe gesagt, der junge Mann von der Rückbank müsse sofort raus. "Was gemacht wird, sagt der Rettungsdienst. Wie es gemacht wird, entscheidet die Feuerwehr", sagt Heinze. Die Feuerwehr habe den Mann dann auf Bitten der Sanitäter regelrecht rausgezerrt, um ihn vom medizinischen Fachpersonal erstversorgen zu lassen.

Kind im Kamin

"Das Kind war aufs Dach geklettert und dabei in den Kamin gefallen. Zum Glück richtig herum", erzählt Zimmer. Die Einsatzlage sei so skurril gewesen, wie sie kaum denkbar sei. Das Kind steckte fest, die Feuerwehr zog es unversehrt heraus. "Das sind wirklich so Untiefen des Lebens. Aber die Polizei erlebt davon noch viel mehr als wir", betonen die Feuerwehrleute.

Tote Hunde in Edingen

Eigentlich ging es bei dem Polizeieinsatz um ein Mädchen, das nicht mehr in der Schule erschienen war. Das Jugendamt hatte um Hilfe gebeten, die Polizei die Feuerwehr dazugerufen. "Das Jugendamt wollte das Kind rausholen und in Obhut nehmen. Das Haus sollte geräumt werden", schildert Heinze. Was die Einsatzkräfte dort sahen, erschütterte sie aufs Heftigste. Tote und verweste Tiere lagen im Haus, auch noch im Keller.

Bis auf die Knochen abgemagerte Hunde holten die Helfer von der alarmierten Tierrettung heraus. "Der Kammerjäger musste kommen. Auch der hatte so etwas noch nie erlebt", sagt Heinze. Dem Mädchen selbst ging es soweit gut. Berger schildert, er sei nach dem Einsatz nach Hause gegangen und habe mit Tränen in den Augen erst einmal seinen Hund ganz fest in den Arm genommen.

Längster Einsatz

Der längste Einsatz der Wehr dauerte drei Tage am Stück. "Wir mussten Wasser aus der Graf-von-Oberndorff-Schule pumpen, das wegen des Hochwassers immer wieder durch die Bodenplatte nach oben drückte", so Zimmer.

Schräge Nummern

Die Wehr wurde zu einer Wohnungsöffnung im vierten Stock gerufen, die Polizei war schon da. Die Einsatzkräfte klingelten, es passierte nichts. Die Wehr bohrte das Schloss auf, eine Frau saß im Wohnzimmer und sah fern. "Die Polizei hat dann gefragt, ob sie nichts gehört habe, sie hätten doch gerufen, dass die Polizei vor der Türe sei", sagt Heinze. Doch, schon, gab die Frau zu. Aber das könne ja jeder sagen. "Eigentlich hat sie es richtig gemacht", meint Heinze.

Ein anderes Mal habe eine andere Frau versehentlich den Hausnotruf betätigt und dabei die Feuerwehr alarmiert. Als diese eintraf, habe die Frau immer noch telefoniert. Sie war schwerhörig und hatte nicht mitbekommen, dass die Feuerwehr vor ihrer Tür stand.

Das Fazit

Es gibt immer mehr Mehrfacheinsätze und Rettungsdienste, schildern die Gesprächspartner der RNZ. Soziale Schieflagen, wenn Kinder beteiligt sind, sichtbare Einsamkeit und Verwahrlosung gehen den Einsatzkräften an die Nieren. "Vermüllte Wohnungen nehmen zu", sagt Zimmer. Es sei nicht der Ekelfaktor, der ihm zusetze, sondern die soziale Komponente. "Die Polizei sieht noch viel mehr als wir", wiederholt er.

Als junger Kommandant sei er bei einer Türöffnung dabei gewesen, sagt Zimmer. "Der Tote saß auf der Couch mit einem Eimer zwischen den Beinen. Er ist einfach so für sich dahinkrepiert." Das nimmt Einsatzkräfte mit, egal, ob sozial schwächere Menschen oder solche, die allein im Einfamilienhaus sterben.

"Es gibt nichts, was es nicht gibt", meint Michael Stein. Schlimme Sachen, sagt er, Suizide, bis hin zum eingeklemmten Finger des Busfahrers in einem Sitz. Tierrettungen - die Schlange in der Garage, eine Katze, die man aus einem Spalt flexen müsse, die Nutria, die man einfing und zum Neckar brachte, der Sperber im Einkaufsmarkt, ein Turmfalke mit gebrochenem Flügel, das Chamäleon an der Hauswand.

Egal, was für ein Einsatz es ist, die Feuerwehr hilft. Ehrenamtlich und das Tag und Nacht. Was sich Helfer dabei vermutlich von ihren Mitmenschen wünschen, ist Respekt. Von Anerkennung und Dankbarkeit ganz zu schweigen.