Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Sie begleiten geflüchtete Menschen zum Arzt, übernehmen Hausaufgabenbetreuung, Sprachunterricht und leisten Nachhilfe: Vor fünf Jahren hat sich das Bündnis für Flüchtlingshilfe gegründet. Dessen Arbeit hat sich verändert, doch nach wie vor wären die Ehrenamtlichen froh über weitere Mitstreiter.

Die RNZ sprach mit Dietrich Herold und Monika Schirrich über die Arbeit der Ehrenamtlichen in Zeiten von Corona und den dringenden Bedarf an Nachhilfe insbesondere für Berufsschüler.

Monika Schirrich und Dietrich Herold berichten über die Flüchtlingshilfe. Foto: Pilz

Konnte das Bündnis für Flüchtlingshilfe seine Arbeit während des coronabedingten Lockdowns dennoch fortsetzen?

In den ersten Wochen, also ab Mitte März, wurden alle Aktivitäten, sofern es sich nicht um Einzelbetreuungen gehandelt hat, zurückgefahren. Das Koordinationsteam tagt seit Ende April wieder im gewohnten Zwei-Wochen-Turnus unter Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen. Die Arbeit im Gemeinschaftsgarten wurde ebenfalls jahreszeitkonform wieder aufgenommen, und die gespendete Gerätehütte steht.

Hat sich Ihre Arbeit im Lauf der Zeit gewandelt?

Insgesamt hat sich die Arbeit gewandelt, da viele der Flüchtlinge hier "angekommen" sind und mit der Zeit Orientierung, Beschäftigung und Kontakte gefunden haben. Von Neuankömmlingen und Einzelfällen abgesehen, bedarf es keiner engen Begleitung mehr. Lediglich Sprachunterricht und Hausaufgabenbetreuung – fallweise auch die Schwangeren- und Säuglingsbetreuung – erfordern hohes zeitliches Engagement, wobei die Hausaufgabenbetreuung der Grundschule coronabedingt pausiert.

Wann geht es mit der Hausaufgabenbetreuung denn weiter?

Ob und wie es hier weitergeht, steht noch nicht fest. Die schulische Betreuung der älteren Schüler erfolgt in der Regel über WhatsApp mit Kamera und wird auch über die Schulferien weitergeführt. Manche Flüchtlinge, die offizielle Sprachkurse besuchen, werden weiterhin von Ehrenamtlichen zusätzlich betreut.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen?

Nachdem Sina Montassere im Frühjahr 2019 ihre ausgezeichnete Arbeit als Integrationsbeauftragte in Edingen-Neckarhausen beendet hatte, haben wir mit Christophe Krug vom DRK-Kreisverband Mannheim eine Persönlichkeit in der Gemeinde, die ebenfalls für die hiesige Flüchtlingsarbeit ein großer Gewinn für uns alle ist. Überhaupt funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und dem DRK, namentlich Christophe Krug, lange schon bestens.

Gab es besondere Bedürfnisse der zu begleitenden Menschen oder besondere Ängste in dieser Zeit, die gegenüber den Ehrenamtlichen geäußert wurden?

Die Geflüchteten – und insbesondere die Kinder – empfinden die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht anders als die Einheimischen. Ängste und Sorgen, Leichtsinn und Ignoranz sind überall zu finden. Es gibt da keine erkennbaren Besonderheiten. Die Geflüchteten sind im Übrigen genauso gut informiert. Problematisch ist auch hier das Zusammenleben auf engem Raum, besonders bei geschlossenen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Wie ist das Bündnis für Flüchtlingshilfe in der Doppelgemeinde heute aufgestellt? Ist die Zahl der Ehrenamtlichen stabil geblieben?

Das Koordinationsteam ist seit fünf Jahren nahezu konstant. Abgänge wurden durch Zugänge kompensiert. Die Zahl der Ehrenamtlichen hat deutlich abgenommen, weil auch die zu bewältigende Arbeit abgenommen hat. Die Geflüchteten sind untergebracht und versorgt. Sie werden auch professionell betreut, und zwar hervorragend durch unseren Integrationsmanager Christophe Krug, die Integrationsbeauftragte Janina Schückle und die Mitarbeiterinnen unseres Sozialamtes. Die Zusammenarbeit zwischen dem Koordinationsteam und den Genannten funktioniert vorzüglich, erleichtert die Arbeit der Ehrenamtlichen und macht beiderseits Freude.

Wäre weitere Hilfe willkommen?

Natürlich ist weitere Hilfe stets willkommen. Gerade jüngst haben wir personelle Verstärkung im Koordinationsteam des Bündnisses für Flüchtlingshilfe erfahren. Auch künftig besteht Bedarf an ehrenamtlicher Mitarbeit in der Hausaufgabenbetreuung, im Sprachunterricht und bei immer wieder auftretenden besonderen Situationen in allen Lebensbereichen der Geflüchteten.

In welchem Bereich ist sie insbesondere vonnöten?

Zunehmend sind junge Flüchtlinge in Ausbildung. Vor allem die Berufsschule stellt sie vor große Herausforderungen, weil sie in der Regel bisher keine reguläre deutsche Schule besucht haben. Es fehlt ihnen in fast allen Unterrichtsfächern an Grundlagenwissen. Deshalb brauchen sie dringend Nachhilfe. Die bekommen sie teilweise über die Arbeitsagentur. Die zusätzliche Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen ist dennoch sehr wichtig. In Zeiten von Corona erfolgt dies über WhatsApp in Verbindung mit Kamera. Das funktioniert sehr gut, wenn Schüler und Ehrenamtliche die gleichen Unterlagen vorliegen haben. Wir haben aber zusätzlichen Bedarf an Ehrenamtlichen.