Edingen-Neckarhausen. (fer) "Kennst du das Land wo die Zitronen blühen. Im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Nein, man braucht nicht wie Dichterfürst Goethe nach Italien reisen, auch hierzulande gedeihen Zitrusfrüchte inzwischen prächtig. Die sauren, gelbschaligen Früchtchen zählen zu den Favoriten von Gemeinderätin Gabi Kapp. Sie bilden den Mittelpunkt ihrer zur Straße hin offenen blühenden und grünenden Hof-Ecke.

"Mein ältestes Zitronenbäumchen ist 20 Jahre alt, da dachte noch niemand in der Gemeinde an Zitrusfrüchte aus eigener Ernte", lässt Gabi Kapp wissen. Ihr "Stammbaum" stammt von einem Sizilianer aus Wieblingen mit dem die Bankfachwirtin beruflich zu tun hatte. Inzwischen hat sie sieben Zitronen-, zwei Mandarinen- und ein Limettenbäumchen. Südlich angehaucht ist auch der Olivenbaum, der bei Gabi Kapp allerdings eher ein Schattendasein fristet. "Aus dem wird einfach nix. Er hat zwar schön geblüht, aber es sind nur zwei Oliven herangereift", zeigt sie auf die spärliche Ausbeute.

Ihre sauren Lieblingsgewächse hingegen tragen vergleichsweise reiche Ernte. "In guten Jahren habe ich schon über 30 Zitronen geerntet, alles Bio", bemerkt die Edingerin schmunzelnd. Die gelben Vitaminspender seien aktuell abgeerntet und die heranwachsenden noch grünen Zitronen sehe man durch das dichte Blattwerk leider nicht. Auf die Frage, ob die Bio-Früchtchen auch gut lagerfähig seien, antwortete sie: "Bei mir lagern sie nicht lange, ich verwende Zitronen in Getränken, zum Backen oder einfach nur zum Reinbeißen", lässt sie wissen. "Ich pelle die Frucht wie eine Orange aus der Schale und esse sie dann ohne Zucker."

Ihre Liebe zu den Zitronen ist schon als Kind gewachsen. "Wir verbrachten damals den Familien-Urlaub an der italienischen Rivera, wohnten in der ,Villa der Orangen’ und bekamen stets frische Zitrusfrüchte kredenzt", erinnert sie sich gern an die Anfänge ihrer sauren Leidenschaft. Damit ihre gelbfleischigen Früchtchen auch schön blühen, wachsen und gedeihen, spricht sie ihnen gut zu. "Ich erzähle ihnen schon mal, wie das Wetter wird, und kümmere mich auch sonst um ihr Befinden", verrät die Zitronenflüsterin schmunzelnd.

Zur mickrigen Olive hingegen findet sie keinen "persönlichen Draht." "Die hört halt nicht auf mich, bei der hilft auch kein guter Zuspruch", konstatiert die Pflanzenfreundin. Ende September fängt sie an, ihre südländischen Gewächse auf das Winterquartier vorzubereiten. Da gibt es noch einmal eine Portion Zitrus- und Eisendünger. Letzeres bekommen die Pflanzen, damit ihre Blätter schön grün bleiben. "Diesen Tipp habe ich von meinem Ratskollegen und Baumschul-Fachmann Georg Schneider erhalten", verrät sie.

Neben den "Südländern" hegt und pflegt Kapp auch Gartenkräuter wie Liebstöckel, Rosmarin, Koriander, Thymian und verschiedene Minze-Sorten. Daneben recken Ballon-Blumen ihre laternenförmigen Blüten-Köpfchen. "Die verwende ich in getrockneter Form auch gerne als Deko an der Kerwe beim Turnverein Edingen", lässt sie als Verantwortliche des TVE-Wirtschaftsausschusses wissen. "Die klassische Turnvereins-Kerwe hat es in diesem Jahr Corona-bedingt aber nicht geben."

Damit die Gemeinde gerade in Zeiten wie diesen ein wenig aufblüht, kümmert sie sich zusammen mit Stephanie Schöfer auch um ein Pflanzbeet in ihrer Nachbarschaft. "In dem Beet stand nur ein einzelnes Bäumchen rum", begründet sie ihre Pflanz-Aktion. Ärgern kann sie sich über Hundebesitzer, die das bepflanzte Beet als Hunde-Toilette missbrauchen, oder Raucher, die ihre Zigarettenstummel dort entsorgen.