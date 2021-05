Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. (joho) Mit Birgit Güllich, Wanda Schulze und Marcus Heinze ist die Neckarhäuser Fähre nun komplett. Jetzt gibt es drei neue Vollzeitangestellte der Gemeinde, die im Besitz eines Führerscheins für die Fähre sind. Dazu mussten die Anwärter eine eineinhalbstündige theoretische Prüfung ablegen und in einer etwa 20-minütigen praktischen Prüfung mit dem Transportmittel auf dem Neckar ihr Können unter Beweis stellen. Für die ordnungsgemäße Abnahme zuständig waren drei Prüfer der Wasserstraßen-und Schifffahrtsdirektion Mainz.

Auch für die Gemeinde sei die Prüfung eine Premiere gewesen, berichtete Thea-Patricia Arras. "Das war das erste Mal, dass die Gemeinde in diesem Bereich als Ausbilder tätig war", sagte die Leiterin der Stabsstelle des Bürgermeisters. Zu ihren Aufgaben zählt inzwischen auch der Betrieb der Fähre, die seit April 2020 unter kommunaler Flagge fährt.

"Jetzt ist es viel einfacher, das Personal bei Urlaub oder Krankheitsvertretung zu organisieren, weil man es auf mehrere Schultern verteilen kann", erklärt Arras. Güllich und Heinze seien schon seit Oktober 2020 bei der Gemeinde angestellt, Letzterer habe sich auf die Stelle des technischen Leiters der Fähre beworben. Schulze sei seit Januar an Bord. Die erfahrene Fährfrau Martina Kreuzer hatte sich mit der kommunalen Übernahme bei der Gemeinde beworben und die Zusage bekommen.

"Herausfordernd mit großen Themen und viel Stoff", beschreibt Wanda Schulze die abgefragten Anforderungen zur Fährlizenz. Vom Wissen über Schilder, Wasserzeichen und Motoren bis zu verschiedenen Schiffsschrauben habe man sich alles draufschaffen müssen, berichtet sie. "Es ist ja auch tatsächlich Binnenschifffahrt, was wir machen." Die praktische Prüfung sei dann "Gott sei Dank" einfach gewesen. "Das war ja auch für uns nix Neues, wir sind ja schon eine Weile auf der Fähre gefahren."

Keine besonderen Probleme haben die Prüfungen auch Birgit Güllich bereitet. In der Theorie sei es um Vorschriften, verschiedene Maßnahmen und Sicherheit gegangen, erzählt sie. "Genau wie beim Autoführerschein, nur halt auf dem Wasser." Auch gelte es, Dinge wie etwa "unsichtiges Wetter" – sprich Nebel –, Starkregen oder Gewitter beachten. In diesen Fällen müsse das schwimmende Gefährt stets am Ufer bleiben. Mit dem Ablegen warten müsse man auch bei Schiffsverkehr auf der viel befahrenen Wasserstraße. Im Übrigen fühlt sich die Heidelbergerin auf dem Wasser pudelwohl: "Der Neckar ist meine Heimat", sagt sie zufrieden.

Fährfrau Martina Kreuzer stand den drei Schifffahrtsaspiranten auf ihrem Weg zur Fährlizenz bei. Aufgewachsen als Spross der "Fährfamilie" Krauß und von Kindesbeinen an auf den schwankenden Schiffsbohlen unterwegs, ist sie selbst seit nunmehr fast 30 Jahren im Besitz des "Patents". Ihre Leidenschaft hat sie auch an ihre beiden Töchter Ann-Kathrin und Isabelle vererbt. Sie sind seit inzwischen fünf Jahren ebenfalls im Besitz der Fahrerlaubnis und arbeiten aktiv mit. "Mein Wunsch, dass die Treue zur Fähre in der Familie bestehen bleibt, hat sich so erfüllt", sagt Fährfrau Kreuzer.

Seit über 500 Jahren verbinden Fähren die Ufer von Neckarhausen und Ladenburg. Der Vorgänger der aktuellen Fähre war nach über 100 Jahren im Einsatz außer Dienst gestellt worden. Die derzeitige ist seit 2000 auf dem Neckar unterwegs. Zuvor hatte diese 1988 gebaute Fähre bis zu einem Brückenbau in Strodehne an der Havel ihren Dienst versehen.