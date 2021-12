Edingen-Neckarhausen. (krs) Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Edingen-Neckarhausen gemeldet. Betroffen ist das Neckarhaus im Ortsteil Neckarhausen, wie eine Sprecherin des Betreibers Avendi bestätigte.

Insgesamt seien 15 Bewohner und eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte sie auf RNZ-Anfrage. Eine weitere Mitarbeiterin sei im Urlaub positiv getestet worden, allerdings nicht mehr in der Einrichtung gewesen. 14 Bewohner hätten leichte Erkältungssymptome, eine Seniorin befinde sich mit Fieber und erschwerter Atmung im Krankenhaus.

Alle Infektionen seien in einem Wohnbereich aufgetreten, der isoliert werde. Ein erster positiver Test sei am Donnerstag, 16. Dezember, aufgetreten, fünf Tage später habe es einen Massentest in der Einrichtung gegeben. Über das Weihnachtswochenende seien noch einmal zwei Infektionen hinzugekommen, am Montag dann keine mehr. "Wir hoffen, dass es das jetzt war", sagte die Sprecherin. Insgesamt sei die Impfquote im Neckarhaus hoch. Zu Beginn der Impfungen habe man bei den Bewohnern zügig eine Quote von 98 Prozent erreicht. "Das ändert sich aber immer schnell wegen Ein- und Auszügen", so die Sprecherin.

Beim Personal liege die Impfquote bei über 90 Prozent. "Im betroffenen Bereich ist nur eine Mitarbeiterin ungeimpft", führte die Sprecherin aus. Ob nun genau diese Person die infizierte Mitarbeiterin sei, könne sie nicht sagen. Kreissprecher Ralph Adameit sagte, das Landratsamt wisse nicht, ob es sich bei dem Ausbruch um die Omikron-Variante handelt. "Wir haben Dutzende Verdachtsfälle, die Sequenzierung dauert", erklärte er. Es sei aber auch nicht bekannt, ob es überhaupt einen Omikron-Verdachtsfall im Neckarhaus gebe.

Im Rhein-Neckar-Kreis nahmen die größeren Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen zuletzt zu. Wie Adameit angab, liegen aktuell insgesamt 80 Fälle in 20 verschiedenen Einrichtungen vor. "Nicht nur in Edingen-Neckarhausen, sondern auch in Rauenberg und Leimen gibt es momentan eine zweistellige Zahl an aktiven Fällen."