Edingen-Neckarhausen. (nip) Familie, Freunde und politische Weggefährten trauern um Bernd Grabinger: Der Fraktionsvorsitzende der CDU starb am Dienstag überraschend im Alter von nur 67 Jahren. Seine Wortbeiträge, seine Ernsthaftigkeit, aber auch sein Lachen werden dem Gremium fehlen. Bürgermeister Simon Michler schreibt: "Wir betrauern den viel zu frühen Tod unseres Gemeinderatsmitgliedes Bernd Grabinger."

Geboren wurde Bernd Grabinger am 30. Juli 1952 in Ladenburg und wuchs als Sohn eines Wassermeisters beim Wasserturm in Edingen auf. Michler hebt Grabingers lebensfrohes Wesen, seine Ausgeglichenheit und seine positive Grundeinstellung hervor. "Bernd Grabinger hat sich bis zuletzt trotz angeschlagener Gesundheit mit vollem Einsatz für seine Heimatgemeinde engagiert", betont der Bürgermeister.

Bernd Grabinger war von 2014 bis heute Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat. Während seiner Amtszeit war er Mitglied in mehreren Ausschüssen und Verbänden. Bernd Grabinger war in zahlreichen Vereinen aktives Mitglied. Bereits als Kind zog es ihn hin zum Sport und somit zum örtlichen Turnverein. Über 17 Jahre lang war er Vorsitzender des Turnvereins 1890 Edingen und seit 2015 auch Ehrenmitglied dort. Der passionierte Sportler nannte unter anderem Joggen, Walken und Skifahren als seine Hobbys. Die Zukunft der Gemeinde war ihm ein Herzensanliegen. "Ich möchte, dass die Menschen, ob jung oder alt, gerne in Edingen-Neckarhausen leben", sagte er.

Als ausgewiesener Fachmann für Verkehrsfragen war der Rat des früheren technischen Angestellten immer wertvoll. Der Ausbau des Radwegenetzes und die innerörtliche Barrierefreiheit für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen waren ihm wichtig, und hier ging es ihm oft zu langsam voran. Inhaltliche Schwerpunkte setzte er vor allem bei den Themen Bürgerdialog, Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, Ortsbildpflege und Sauberkeit, lebendige Kulturlandschaft und vielfältige Sportangebote. Für die Sorgen und Anliegen der Einwohner seiner Heimatgemeinde hatte er immer ein offenes Ohr. "Die Gemeinde ist sehr bestürzt über den plötzlichen und unerwarteten Tod Grabingers. Dieser stellt einen schweren Verlust dar. Bernd Grabingers liebenswerte Persönlichkeit wird uns allen fehlen", schreibt Bürgermeister Michler.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers äußerte sich am Telefon tief betroffen über den Tod des Parteifreundes: "Bernd Grabinger war ein sehr feiner Mensch."

Die Beisetzung findet nächste Woche im engsten Kreis statt. Eine öffentliche Trauerfeier ist für den Sommer nach der Coronakrise angedacht. Bernd Grabinger hinterlässt Frau und Tochter.