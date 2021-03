Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Paukenschlag am frühen Morgen: Kurz vor 8 Uhr verschickte Bürgermeister Simon Michler (CDU) am gestrigen Freitag eine Pressemitteilung, in der er seine Kandidatur bei der Oberbürgermeisterwahl am 4. Juli in Schwäbisch Hall bekannt gibt. Dort tritt der derzeitige Amtsinhaber Hermann-Josef Pelgrim (SPD) nicht noch einmal an.

Michlers Kandidatur kommt überraschend: Der Verwaltungswirt aus Aalen, Jahrgang 1984, setzte sich am 8. November 2015 im zweiten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV) und Michael Bangert (SPD) als neuer Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen durch. Bereits im Vorfeld nannte Michler das seinen "Traumberuf". Seine Frau Martina und er haben in Edingen ein Haus gebaut; ein sichtbares Zeichen dafür, in der Doppelgemeinde sesshaft zu werden. Ganz offen schreibt Michler vom Wunsch, eine Familie zu gründen, doch eigene Kinder könnten er und seine Frau nicht bekommen. Deshalb hätten sie sich zur Adoption eines Kindes aus dem Entwicklungsland Haiti entschlossen, "dem wir die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen möchten".

Durch Corona habe sich der Vermittlungsprozess stark verzögert. "Wir können nicht vor 2022, statt ursprünglich terminiert 2020, mit der Adoption rechnen", teilt Michler mit. Dadurch habe es Zeit gegeben, um nachzudenken, wo die private Zukunft für die Familie sein könnte. "Denn die Chance auf eine räumliche Veränderung besteht nur, solange das Kind noch nicht in Deutschland ist", schildert Michler weiter. Wichtig sei, dass sich das Kind in geordneten Verhältnissen ans neue Umfeld gewöhnen könne.

Dabei würde die Nähe zu den Großeltern helfen. Schwäbisch Hall liegt dabei direkt zwischen den Elternhäusern und würde damit seiner Frau und ihm in einem "privat bald sehr emotionalen Lebensabschnitt besondere berufliche und familiäre Rahmenbedingungen bieten können". Im Jahr 2006 sei er in Schwäbisch Hall mit seiner Frau zusammengekommen. Er verbinde mit der Stadt, die "sicherlich zu den schönsten und attraktivsten in Baden-Württemberg zählt", über den Sport und die Kultur viele Kindheits- und Jugenderinnerungen. Er sehe dort eine "eigentlich ungeplante", aber sicherlich hoch spannende berufliche Entwicklungsmöglichkeit.

Doch weil ihm Edingen-Neckarhausen und die Kurpfalz ans Herz gewachsen seien, habe er bislang alle Anfragen einer Kandidatur zum OB einer Stadt abgelehnt, bis nun Schwäbisch Hall kam. Die Kreisstadt im Regierungsbezirk Stuttgart hat rund 40.500 Einwohner. Seit der letzten Kommunalwahl 2019 sind die Grünen mit zehn Sitzen im Stadtrat vertreten und liegen mit 28,1 Prozent deutlich vor der CDU mit 18,8 Prozent.

"Ich weiß natürlich nicht, ob es klappt, die Stadt ist ja sehr grün", meint Michler. Doch er will es versuchen: "Ob es jemals wieder ein solches Angebot, eine solche Chance geben wird, ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich." Er meine, dass er durch seine fünfjährige Amtsleitererfahrung in Aalen und als Bürgermeister einer 14.000-Einwohner-Kommune im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar, die politisch und gesellschaftlich "ähnlich bunt ist wie Schwäbisch Hall", die aus seiner Sicht notwendige spezifische Berufserfahrung mitbringt. Ein Minus könnte aus dem Blickwinkel der Grünen in Schwäbisch Hall möglicherweise der Bürgerentscheid gegen eine großflächige Bebauung des Edinger Mittelgewanns sein, für die sich Michler gleich nach Amtsantritt stark gemacht hatte. Aber nach dem verlorenen Entscheid auch ganz offen Fehler eingestand.

Der Mangel an Wohnraum, ein drängendes Problem auch in Edingen-Neckarhausen, begleitete Michler von Anfang an. Hier konnte er mit Unterstützung aus dem Gemeinderat mehrere kleinere Projekte auf die Schiene setzen. Er betont, er werde trotz des beginnenden Wahlkampfes in den nächsten drei Monaten alles dafür tun, um den Geschäftsbetrieb in Edingen-Neckarhausen reibungslos weiterlaufen zu lassen und begonnene Projekte voranzutreiben. Rathausmitarbeiter und Gemeinderäte habe er informiert. Insbesondere auf den Ersten Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) warten nun arbeitsreiche Wochen, denn Michler wird von seinem aufgelaufenen Urlaub von 63 Tagen 40 bis 50 in den Wahlkampf investieren.

Sollte Michler gewählt werden, wäre der Amtsantritt in Schwäbisch Hall am 1. Oktober. Vor Dezember/Januar käme vermutlich kein neuer Rathauschef nach Edingen-Neckarhausen, glaubt der Bürgermeister.

Update: Freitag, 26. März 2021, 19.42 Uhr