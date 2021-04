Edingen-Neckarhausen. (pol/lyd) Beim Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs dauern die Löscharbeiten der letzten Glutnester derzeit noch an. Eine Rauchentwicklung ist aber nicht mehr feststellbar. Die Polizei informiert, dass keine Personen verletzt worden sind. Da hauptsächlich Müll brannte, ist derzeit noch kein Sachschaden festzustellen. Nun geht es darum, die Brandursache zu finden.

Das war geschehen: Gegen 13.15 Uhr kam es auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs In den Milben zu Ausbruch eines Feuers, teilt die Polizei mit. Durch bislang unbekannte Ursache geriet ein Müllberg von ca. 200 m² in Brand wodurch eine schwarze Rauchsäule entstand die weithin sichtbar war. Wohngebiete oder Verkehrswege sind bislang nicht von den Rauchschwaden betroffen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind derzeit in vollem Gange. Ein Personen- oder Sachschaden entstand bei jetzigem Sachstand nicht.