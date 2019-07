Edingen-Neckarhausen. (joho) Übung macht den Meister: Hatte sich Bürgermeister Simon Michler bei seiner "Rund ums Schloss"-Premiere vor drei Jahren noch schwer getan, so feuerte er am Samstagnachmittag souverän den ersten der drei Schüsse aus der Böllerkanone ab, die seit 1986 die offizielle Eröffnung des Traditionsfestes rund um Neckarhausens gute Stube einleiten. Zwei weitere Salven der Schützengesellschaft Neckarhausen - gezündet vom Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Markus Schläfer - zerrissen noch die beschauliche Stille, bevor der traditionelle Fassbieranstich auf der Schlossterrasse erfolgte.

Hier begrüßte Schläfer als Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes die Festbesucher und bedankte sich bei allen Vereinen sowie bei Tobias Hertel und Timm Hartwig, die das Fest maßgeblich vorbereitet hätten. "Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer Auswahl ein schönes Fest bereiten können."

Im Namen der Gemeinde richtete Bürgermeister Michler Grußworte an die Besucher. Er freute sich über die bereits gut besuchten Stände und Zelte der Vereine im Schlosshof und auf der Hauptstraße und bedankte sich bei allen Vereinen sowie dem Heimatbund und dessen ehrenamtlichen Helfern für die Ausrichtung des Festes.

Dann schritt das Gemeindeoberhaupt zum obligatorischen Fassbieranstich, der musikalisch erstmals von der Rhein-Neckar-Bigband umrahmt wurde. Assistiert von Timm Hartwig und Tobias Hertel und kommentiert von Markus Schläfer schritt der Rathauschef zu Werke. Drei wuchtige Schläge trieben den Hahn in den Spund - dann streikte der Hammer und löste sich in seine Bestandteile auf. Nach diesem kleinen Malheur konnte endlich der Gerstensaft fließen, der traditionell als Freibier unter den Festbesuchern verteilt wurde.

Im Quadrat des Schlosshofes und auf der Hauptstraße wurde indes schon munter gefeiert. Neben allerlei kühlen Getränken mit und ohne Alkohol lockten die 14 Vereine und Organisationen mit einem leckeren und vielseitigen Speiseangebot. Leider zeigte sich der Wettergott kurzzeitig nicht von seiner besten Seite und überraschte die Festbesucher am frühen Abend mit teils kräftigen Schauern.

Dadurch ließ man sich aber die Freude am Feiern nicht nehmen und flüchtete kurzerhand in die bereitstehenden Zelte der Vereine, wo man dann eben zusammenrückte und trockenen Hauptes bei Café und Kuchen oder Herzhafterem beisammen saß. Derweil brachte sich die Band "LA Blues Connection" um den Ladenburger Gitarrenlehrer Hans Schmitt auf der Schlossterrasse für ihren Auftritt in Stellung. Auf der Hauptstraße sorgte unterdessen DJ DoMe beim jüngeren Publikum für Stimmung.

Zum Gemeindefest "Rund ums Schloss" wurde am Nachmittag traditionell in der Orangerie eine Ausstellung von Aquarellarbeiten von Teilnehmern des VHS-Kurses von Michael Huber eröffnet.

Zudem fiel bei der Schützengesellschaft Neckarhausen der Startschuss zu den traditionellen Ortsmeisterschaften im Luftgewehr-Schießen, die an beiden Tagen auf der Schießanlage im Schloss durchgeführt werden (weitere Berichte folgen).