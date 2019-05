Eine Tafel am Neckardamm zeigt das Naturschutzgebiet "Altneckarschleife-Neckarplatten", das bis zur Eisenbahnbrücke am rechten Rand reicht. Links von der Brücke auf mehreren hundert Metern liefen die Rückschnittarbeiten des Regierungspräsidiums. Foto: Kraus-Vierling

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Es gibt Tage, an denen sich selbst Behördenmitarbeiter nicht mehr hinter unverständlichen Worthülsen verstecken wollen. "Wir haben einen Fehler gemacht", sagt Armin Stelzer. Er ist Leiter des Referats 53.2 im Regierungspräsidium in Karlsruhe; hier kümmern sie sich um den Hochwasserschutz an Gewässern.

Stelzers Abteilung hat die Arbeiter geschickt, die in der Woche nach Ostern auf hunderten Metern im Naturschutzgebiet "Altneckarschleife-Neckarplatten" in Edingen-Neckarhausen Büsche, Bäume und Weiden zurückgeschnitten haben. "Die Maßnahme war notwendig, aber sie hätte früher sein müssen", sagt Stelzer.

Das Naturschutzgebiet liegt am Neckardamm, der die Gemeinde bei Hochwasser schützen soll. Um kontrollieren zu können, dass der Damm diese Funktion erfüllt, gibt es besondere Regeln. In einer zehn Meter breiten Zone vom Dammfuß weg sollte nichts wachsen.

Auf einem vier Meter Streifen ist das verboten. Denn hier muss im Frühjahr gemäht werden; nur so können die Behördenmitarbeiter, die den Hochwasserschutz verantworten, den Damm von oben einsehen.

In den Monaten Anfang des Jahres gab es Stürme, die auch im Naturschutzgebiet Schäden angerichtet hatten. Davon hatten die Arbeiter des Regierungspräsidiums gehört, und deshalb fuhren sie zum Neckardamm. Sie befürchteten, dass umgestürzte Bäume in die Sicherheitszone hineinragen könnten. "Und dann haben sie außerdem bemerkt: Mist, da wächst etwas rein", sagt Stelzer. Das haben die Arbeiter entfernt.

Dabei ist es aber nicht geblieben. Einige Bäume standen wegen des Sturms schief, so erzählt es Stelzer. Diese wurden dann teilweise bis auf den Stock gesetzt, also bis kurz über dem Boden abgeschnitten. "Das war sicherlich nicht in Ordnung, aber die Arbeiter haben so gesägt, dass wieder Triebe kommen."

Rolf Feuerstein, Vorsitzender der Neckarhäuser Vogelfreunde, war der erste, der die Arbeiten bemerkte und sie meldete. Sie hatten ihn fassungslos gemacht, besonders, weil sie mitten in die Schonzeit fielen.

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt, dass vom 1. März bis 30. Oktober außerhalb des Waldes keine Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abgeschnitten, beseitigt oder auf den Stock gesetzt werden dürfen. Zulässig sind dann nur, so steht es unter Paragraf 39, "schonende Form- und Pflegeschnitte".

Die Schonzeit ist besonders für viele Brutvögel wichtig, die zu den gefährdeten Arten zählen und auf das dichte Buschwerk angewiesen sind. Am Edingen-Neckarhäuser Flussufer hat Feuerstein schon die Nachtigall mit ihrem einzigartigen Gesang gehört.

In die Verordnung des Naturschutzgebiets Altneckarschleife wurden einige besondere Tätigkeiten aufgenommen, weil hier eben der Neckardamm liegt. An die Schonzeit sollten sich aber auch die Behörden halten. Die Arbeiter des Referats 53.2 jedoch seien in den Monaten und Wochen vor Anfang März schlicht überlastet gewesen, sagt Stelzer.

Besonders an der Elsenz habe es durch die Stürme viele Schäden gegeben, so hatte die Zeit nicht mehr gereicht, sich früher um den Neckardamm zu kümmern. "Mitte April waren unsere Leute drin", sagt Stelzer, "und das war zu spät." Sie hätten aber darauf geachtet, dass sich keine Tiere, Nester oder Höhlen in den Ästen befanden.

Dass im Naturschutzgebiet noch einmal in der Schonzeit Büsche, Hecken oder Bäume zurückgeschnitten werden, werde nicht mehr geschehen, sagt Stelzer. Und sollten die Arbeiter noch einmal unter Zeitdruck kommen, werde das vorher kommuniziert.