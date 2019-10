Die Szenen sind nicht vorbereitet, alles geschieht auf Zuruf der Zuschauer: Das ist Improvisationstheater. In Edingen-Neckarhausen kam das sehr gut an. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Edingen-Neckarhausen. "Der schnelle Zug" ist ein Film, der 17 Stunden dauert und in dem Regisseurin und Hauptdarstellerin samt Background-Chor mit dem Song über das "Bordbistro" auftreten. Dort geht es um das Baguette ohne Zwiebeln. Und dann haben auch die tanzenden Loks ihren Auftritt. Was für ein Nonsens! Doch dem Publikum bei Lipowa treibt er die Lachtränen in die Augen.

In der Ausstellungshalle der Polsterwarenfabrik gastieren die "Szenemacher". So nennt sich ein noch junges Improvisationstheater, dessen Mitglieder sich zur Probe in der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen treffen. Mit Markus, Mira, Edda, Ilse, Ines, Caro auf der Bühne und Roland am Keyboard ist der Abend gelaufen. Bestens gelaufen. Es gilt: Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. Mira fragt eingangs ab, wer denn schon einmal Improvisationstheater erlebt hat. Da gehen einige Finger hoch. Und was ist mit dem Rest des Publikums? Das haben die "Szenemacher" schon vor der Pause überzeugt. "Ich hab’ mich schon lange nicht mehr so gut amüsiert", sagt eine Besucherin.

Beim Improtheater muss vor allem das Publikum mitmachen. Es ist gefragt, wenn es um Begriffe geht und darf diese auch für das große Finale auf Zettel schreiben. Die Zettel werden auf dem Boden verstreut, und das Spiel kann beginnen. Die Wörter auf den Zetteln sind Stichworte für das freie Theaterspiel, da geht es dann sogar um Begriffe aus dem medizinischen Bereich, Beispiel "Spinalkanalstenose". Gekonnt wird die Krankheit eingebaut. Los geht die Vorstellung mit dem Spiel "Sitzen, stehen, liegen", in dem sich alles um einen Föhn dreht. Danach geht es ins Schwimmbad und zur Frau vom Gesundheitsamt, die mit der Bademütze Wasserproben nimmt.

Wer erinnert sich noch an die Fernsehsendung "Herzblatt" für Menschen auf Partnersuche? Auch diese Show ist Stoff für das Improvisationstheater. Der Kandidat entscheidet sich einfach für die Moderatorin, weil alle Kandidatinnen irgendeinen "Tick" haben. Auf Reisen gehen: Das ist für ein Improvisationstheater auch ein großes Thema, und da geht es eher um den Camping-Urlaub mit Luftmatratze, die man sicherheitshalber mal vorab aufblasen sollte und um den alten Vater, der auch mitkommen soll.

Beim Improvisationstheater haben Gefühlsregungen wie Freude, Lust, Begeisterung, Geduld, Wut, Trauer aber auch Hysterie ihren Platz. Zwischen Spielen aller Art zeigen die "Szenemacher" den ganzen Abend, was sie so alles drauf haben. Und das kommt richtig gut an. Beim Improvisationstheater geht es manchmal darum, dass einige Mitglieder nur spielen dürfen, aber nicht sprechen und umgekehrt. Zwischendurch müssen die Akteure auch mal Gedichte oder Lieder erfinden - auch das machen sie richtig gut.

Der schnelle Zug samt seiner tanzenden Lok ist der Höhepunkt des Abends. Begonnen hat er mit Fragen wie: "Schauen Sie sich ihren Sitznachbarn an. Was für ein Möbelstück könnte er sein?". Die "Schrankwand" wäre in dem Fall nicht unbedingt ein Kompliment gewesen, die kleine Kommode schon eher.