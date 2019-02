Edingen-Neckarhausen. (pol/van) Den Fahrer eines dunklen Kleinwagens sucht derzeit die Polizei. Er soll einen 44-jährigen Fußgänger am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr angefahren und dadurch verletzt haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich in der Eisenbahnstraße, in Höhe der Paulinenstraße.

Der 44-Jährige wurde von hinten erfasst, prallte mit dem Oberkörper auf die Motorhaube und wurde danach zu Boden geworfen. Er zog sich eine Prellung des Brustkorbes zu.

Möglicherweise ist das Fahrzeug im Frontbereich und an der Motorhaube beschädigt. Genauere Informationen zu Fahrer und Auto liegen nach Angaben der Beamten nicht vor.

Hinweise gehen an die Rufnummern 06203/892029 und 06203/9305-0 der Polizei.