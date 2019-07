Edingen-Neckarhausen. (sti) In ganz neuem Ambiente präsentierte sich kürzlich das "Gockelfest" des Edinger Kleintierzuchtvereins: Statt mit großem Zelt gestalteten die Züchter ihre lange Zufahrt auf der Zuchtanlage mit Pavillons und zwei topmodernen Schankwagen fast wie ein Straßenfest. Das kam bei den Besuchern bestens an. "Das gefällt mir sehr gut", fand auch Ursel Lederer. Die Ladenburger Süßwaren-Schaustellerin hatte ihre Station für Naschkatzen am schon traditionellen Platz vorne rechts. Da sich daran aber statt des geschlossenen Zelts ein offener Pavillon anschloss, wirkte auch Lederers Süßigkeiten-Wagen ganz integriert.

Den Impuls für die Neu-Gestaltung hatte ein großer Zeltanbau gegeben, den die Züchter aus zweiter Hand erhielten. In Friedrichfeld waren sie fündig geworden. Das Gestänge mit nach vorne offener Plane passte von der Fläche her gut neben die Ausstellungshalle. Nur musste es erhöht werden, was man bei einem nahen Metallbaubetrieb in Auftrag gab. Stahlbürsten und Farbpinsel indessen schwangen die drei Vorstands-Brüder Gerhard, Helmut und Herbert Stein selbst, gemeinsam mit einigen Züchterkollegen. Der Zeltanbau bleibt nun das Jahr über fest im Boden verankert stehen - nur die Dachplane wird eingelagert. Das Ganze erspart dem Verein eine Menge Auf- und Abbauarbeit fürs bisherige Festzelt, sowie Leihkosten.

Viel Lob gab es auch für die beiden Schankwagen, positioniert auf der gegenüber liegenden Seite. Als der große örtliche Getränkehändler mit den mächtigen, ringsum geschlossen Anhängern vorfuhr, habe, so Vorstand Gerhard Stein, erst noch etwas Skepsis geherrscht. Doch dann schwenkte die komplette Seitenwand als Regen- oder Sonnendach nach oben. Und schon wirkte alles einladend und professionell.

Einen sehr guten Platz hatte auch die Livemusik, die es wieder an allen drei Tagen gab. Unter einem kleineren Pavillon direkt vor der Züchtergaststätte "Zur Glucke" agierten die Bands ganz zentral und mit Kontakt nach allen Seiten zum Publikum. Am Freitagabend und am Sonntagnachmittag luden die "Eastbound Twins" zu Wunsch-Songs und zum Mitsingen. Am Samstagabend setzten "Mudcat", ein Quartett um den Edinger Schlagzeuger und Percussionisten Armin Tscheuschner, mit akustischen Pop-Covers und keltischen Liedern einen ganz anderen musikalischen Akzent.

Die Stars des "Gockelfests" aber waren, sind und bleiben die Hähnchen: Im sprudelnd heißen Ölbad goldbraun frittiert, mit geheimer Würzmischung pikant veredelt und dann direkt vor der Ausgabe halbiert, mundeten sie wieder, wie seit vielen Jahrzehnten in der ganzen Region bekannt. Kein Wunder, dass es da zu den Hauptessenszeiten lange Schlangen gab; aber auch diese waren, dank der nun breiteren Theke in zwei Reihen parallel, nun noch besser zu "hähnd’ln".