Edingen-Neckarhausen. (ans) Durch den anhaltenden Starkregen hat es in der Region am Dienstag Hunderte Einsätze gegeben. In Edingen-Neckarhausen seien glücklicherweise nur vier Einsatzstellen gemeldet worden, berichtet die Wehr auf ihrer Facebook-Seite. So lief in der Ahornstraße in Neu-Edingen Wasser in den Lichtschacht eines Wohngebäudes. Grund war ein verstopftes Regen-Fallrohr, das die Einsatzkräfte reinigten.

In "Die Bücherei St. Bruder Klaus" in der Kolpingstraße drang Wasser in den Keller. Dieses entfernte die Feuerwehr mit Wassersaugern; Sandsäcke verhinderten ein weiteres Eindringen von Wasser. Die dritte Einsatzstelle führte die Feuerwehr in die Hauptstraße in Edingen, wo jedoch kein Alarmgrund festgestellt werden konnte. Unverrichteter Dinge kehrten die Einsatzkräfte zurück in die Gerätehäuser. Apropos: Auch die eigenen Räumlichkeiten ums Gerätehaus Edingen wurden nicht verschont. Wasser stieg hier durch die überforderten Abwasserleitungen an und musste mit der Tauchpumpe leer gepumpt werden.