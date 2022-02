Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Täter, der seit Juli 2021 vier oder gar fünf Mal die mit einem Regenbogen verzierte Kreidetafel am katholischen St. Andreas Kindergarten in Neckarhausen homophob beschmiert hat, ist gefasst. Ein Polizeisprecher teilte der RNZ auf Anfrage mit, es handele sich dabei um einen über 80-Jährigen aus der Gemeinde. Nach einem Zeugenhinweis habe man den Kreis der Verdächtigen immer weiter eingrenzen können. Bei seiner Vernehmung habe der Mann sofort die Taten zugegeben. Der Sachschaden, so der Polizeisprecher, sei zwar nur gering. Doch die Außenwirkung sei natürlich eine andere.

Der Täter werde nun wegen Sachbeschädigung angezeigt, das weitere Verfahren obliege der Staatsanwaltschaft. Eventuell müsse der Senior mit einer Geldstrafe rechnen. Möglicherweise ja zugunsten des Kindergartens, der die Tafel als ein Abschiedsgeschenk der letztjährigen Schulanfänger, deren Symbol der Regenbogen war, immer wieder überarbeiten ließ.

Das wird auch diesmal nicht anders sein, nachdem der Regenbogen zuletzt Anfang des Jahres mit roter Farbe beschmiert worden war. Sobald das Wetter es zulasse, werde man die Tafel wieder säubern, erklärte Kindergartenleiterin Michaela Hikade im Gespräch mit der RNZ. Am vergangenen Freitag habe die Polizei ihrer Kollegin mitgeteilt, dass der Täter gefasst sei. Die Erleichterung, dass nun hoffentlich künftig Ruhe ist, hört man ihrer Stimme deutlich an. Dabei ging es auch am Dienstagmorgen turbulent zu in der Einrichtung, die eigentlich angesichts der Corona-Pandemie und dem Krankenstand in den Wintermonaten andere Probleme zu meistern hat, als sich mit den Schmierereien zu befassen. Hikade hat sie zweimal zur Anzeige gebracht, nachdem im Juli letzten Jahres die Kreidetafel zum ersten Mal homophob beschmiert worden war. Der Regenbogen sei ein "Schwulen + Lesben-Zeichen" schrieb der Mann damals auf die Tafel. Es folgten zwei weitere solche Äußerungen, bis er dazu überging, den Regenbogen an sich mit Farbe zu übersprühen. Offenbar war er der Ansicht, ein sechsstrahliger Regenbogen sei ein Stein des Anstoßes.

Für die Kinder war ihr Regenbogen einfach nur ein schönes buntes Symbol in all seiner Vielfalt. Ein Regenbogen ist ein atmosphärisch-optisches Phänomen, ein farbiges Lichtband, wenn auf Regen Sonne folgt. Ein biblisches Symbol für Freundschaft und die Liebe Gottes und auch das Symbol der LGBTIQ-Community, also homo-, bi- und intersexueller, Trans- und queerer Menschen. Und offenbar war da jemand der Ansicht, der Regenbogen am St.-Andreas-Kindergarten sei vor allem letzteres, regte sich darüber auf und arbeitete sich dann regelmäßig an der Tafel ab. Hikade fragt sich, wem so etwas so wichtig ist und wer so penibel auf so etwas achtet.

"Da nutzte jemand einfach unsere Plattform und missbrauchte uns als Instrument, um seine Meinung kundzutun. Das kann er im privaten Bereich, zum Beispiel mit einem Plakat an seinem Balkon, machen", sagte Hikade der RNZ. Der Kindergarten griff das Thema "Regenbogen" im vergangenen Sommer in all seiner Vielfalt auf. Aus der zunächst geplanten Projektwoche wurde fast ein ganzer Monat, in dem gebastelt, gemalt und geredet wurde. "Ich hoffe jetzt, es hört auf. Dass es einfach ein Regenbogen ohne Schmierereien bleibt", sagt Hikade. Und sie klingt immer noch erleichtert.