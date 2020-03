Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Von einem etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann belästigt wurde eine 29-jährige Frau in der Nacht zum Montag. Die Frau wartete kurz vor 0 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Edingen-Bahnhof auf ihre Bahn, als der Mann sie zunächst ansprach.

Dann versuchte er sie zu küssen und fasste die Frau am Arm an. Die Frau wies ihn ab und drückte ihn weg. Daraufhin entfernte sich der Mann kurz, kehrte aber wenig später zurück und sprach sie erneut an. Wieder wies die 29-Jährige den Mann ab.

Nun griff er ihr erst ans Gesäß, dann an die Brüste, drückte sie gegen die Glasscheibe des Wartehäuschens und gab ihr mehrere Zungenküsse. Erst als sein Mobiltelefon klingelte, ließ er von der 29-Jährigen ab.

Die 29-Jährige fuhr daraufhin nach Hause und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Den Mann soll 45 bis 50 Jahre alt und kleiner als 1,70 Meter sein. Er hat eine korpulentere Statur, kurze grau-weiße Haare und einen stoppeligen Zwei-Tage-Bart. Er sprach fließend Deutsch mit ausländischem Akzent und hatte eine süd- bis südosteuropäische Erscheinung. Er trug eine schwarze Lederjacke mit weißer Aufschrift auf der linken Brustseite und Jeans. Außerdem hatte er eine weiße Plastiktüte dabei und habe deutlich nach Alkohol gerochen.

Zeugen, die den Übergriff gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 zu melden.