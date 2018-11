Edingen-Neckarhausen. (nip) Es waren schicksalhafte Wochen von Ende Juni bis Anfang August 1914. Sie begannen mit einem mörderischen Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz-Ferdinand und seine Ehefrau Sophie in der bosnischen Stadt Sarajewo und mündeten innerhalb kurzer Zeit in einen katastrophalen Weltkrieg.

Erst am 11. November 1918 gelang ein Waffenstillstand: Im Zugwaggon im französischen Compiègne war damals der Diplomat Alfred von Oberndorff als einer der Unterzeichner des Friedensvertrages zugegen. Der Sohn der Edinger Grafenlinie sprach Französisch und war gerade zeitlich verfügbar (siehe weiteren Bericht).

Die von den Aktiven der IG Museum aufwendig konzipierte Ausstellung "100 Jahre Waffenstillstand - 11.11.1918", die heute im Schloss Neckarhausen eröffnet wird, birgt einige persönliche Komponenten: Neben Fotos und Bildern, die die Anreise der deutschen Delegation nach Compiègne zeigen, erreichte die Kuratorinnen nach einem Aufruf im örtlichen Mitteilungsblatt eine Fülle von alten Postkarten, Orden, Zeitungsausschnitten oder Propagandaschriften.

"Wir sind eine reine Frauengruppe, und unser Blick auf das Geschehen ist von daher vielleicht etwas anders", stellte Elke Kurtzer beim Vorab-Rundgang durch die umfassende Schau fest. So zeige man keine "blutigen Schlachten", sondern besondere Aspekte dieser Katastrophe. Natürlich stellen die Kuratorinnen heraus, wieso es überhaupt zum Weltkrieg kam, lassen den Betrachter teilhaben an den Bemühungen der Frontkämpfer, sich im Wahnsinn ein Stückchen Normalität zu schaffen und enden mit einem Bildnis von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer als "Beginn einer neuen Ära", wie Kurzter schilderte. Die Gruppe sammelte alte Fotos und Zeitungsausschnitte, die unter anderem wiedergeben, wie mit Kriegsgefangenen verfahren wurde, welche Mode man in Kriegszeiten trug oder welche Auswirkungen Seuchen wie die "Spanische Grippe" hatten.

Besonders sind die künstlerischen Komponenten der Ausstellung mit Werken des Heddesheimer Künstlers Bernd Gerstner, expressiven Grafiken von Karl Bertsch, damals Funker in der Champagne, und einer Mappe mit reproduzierten Grafiken von Otto Dix als Leihgabe aus der Kunsthalle Mannheim.

Es finden sich Ausstellungsstücke aus den früheren deutschen Kolonien und Zeitungsausschnitte, wie mit Kriegsgefangenen umgegangen wurde. Das Notizbüchlein von Unteroffizier Anton Weiß scheint eine eigene Geschichte zu bergen. Das Buch, in dem Fotos der Familie und Notizen von Weiß enthalten sind, muss wohl ein Schrapnell aufgefangen haben, wie ein kleines Loch vermuten lässt. Finanziert wurde die Ausstellung "100 Jahre Waffenstillstand" von der Gemeinde.

Info: Bürgermeister Simon Michler wird die Schau, die ab Sonntag, 11. November, bis 15. Januar immer sonntags von 11 bis 17 Uhr im Schloss Neckarhausen zu sehen ist, am Samstag, um 17 Uhr, eröffnen.