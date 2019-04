"Wir sind ein gutes und eingespieltes Team", findet Mia Hufnagl. Sie kam 2006 ins "Vogelnest" und übernahm drei Jahre später die Leitung der Krippe in der Hauptstraße 41. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Wir haben uns aus der Notwendigkeit heraus gegründet, etwas für Kleinkinder zu tun und das fehlende Betreuungsangebot aufzufangen." Das sagte Christina Juli, damals die zweite Vorsitzende vom "Vogelnest - Verein für Kleinkindförderung" der RNZ im Juli 2004. Jetzt feiert das "Vogelnest" seinen 15. Geburtstag und lädt am Samstag, 18. Mai, zur Feier in und um die Kinderkrippe in Edingens Hauptstraße ein.

Christina Juli und ihr Mann Thomas, der den Vereinsvorsitz übernahm, gründeten Verein und Kinderkrippe aus privaten Beweggründen, weil in Neckarhausen eine kleine Betreuungseinrichtung schloss. Doch das Ehepaar dachte über den privaten Bedarf hinaus. Ihr ehrgeiziges Ziel, eine Dauereinrichtung zu schaffen, erreichten sie in kurzer Zeit.

23 Kinder stehen auf der Warteliste

Aus den anfangs vier, fünf Kindern ab Laufalter, die von zwei Erzieherinnen betreut wurden, sind heute 20 Zwerge in zwei Gruppen, sechs Erzieherinnen, eine Schülerpraktikantin, eine "Bufdi" als Hilfe im Bundesfreiwilligendienst und studentische Praktikanten geworden. Dazu kommt Mauricio Nunjez, der kocht, einkauft, putzt, Dinge repariert und bei den Vogelnest-Festen Musik macht.

"Wir sind ein gutes und eingespieltes Team", findet Mia Hufnagl. Sie selbst kam 2006 ins Vogelnest und übernahm drei Jahre später die Leitung der Krippe in der Hauptstraße 41, wo das Vogelnest 2005 Räume fand. Zunächst lediglich im Erdgeschoss.

Weil der Bedarf nach Kleinkindbetreuung aber stetig wuchs und die Krippe bald eine lange Warteliste hatte, wichen nach und nach die anderen Nutzer des Gebäudes. Das Rote Kreuz Edingen und die Fotogruppe im Heimatbund zogen um. Schließlich stand das gesamte Haus der Krippe zur Verfügung, wobei erst noch eine Brandschutztreppe auf der Rückseite angebaut werden musste.

Es ist urig, es ist bunt und es ist vor allem sehr familiär im Vogelnest. "Die Eltern schätzen das sehr. Wir sind alle per Du und die Eltern sind in die Arbeit eingebunden. Sie planen Veranstaltungen mit und helfen beim Gartentag, Kuchenverkauf, Flohmarkt oder anderen Gelegenheiten. Der Austausch ist sehr intensiv", schildert Mia Hufnagl.

Nicht alle Kinder sind vom Ort. Einige kommen aus Mannheim und Heidelberg und nehmen eigens weitere Wege auf sich. Hufnagl dazu: "Die Eltern sagen uns, das sei es ihnen wert."

Im Gegensatz zur Anfangszeit, als das Vogelnest mit einer Gruppe und einer Betreuungszeit bis 14 Uhr loslegte, die Eltern noch selbst kochten und ihre Mitarbeit in viel höherem Maße gefordert war, ist 15 Jahre später manches anders. 20 Kinder ab circa einem Jahr werden an den Wochentagen von sieben bis 17 Uhr betreut.

Eines ist geblieben: Die lange Warteliste. "23 Kinder stehen im Moment darauf, das ist viel", meint Hufnagl. Geblieben ist auch die Struktur als reine Kinderkrippe mit einem ausgezeichneten Ruf. "Das bekommen wir auch immer wieder zurückgespiegelt", freut sich die Leiterin. Schade sei, dass die benachbarten "Kälble" wegzögen. "Mit denen haben wir uns super verstanden und sie haben uns immer unterstützt", so Hufnagl. Wenn das alte Kälbleheim abgerissen ist und das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde steht, gibt’s neue Nachbarn.

Das Vogelnest lebt nicht nur von seinem guten Ruf, sondern in finanzieller Hinsicht von den Elternbeiträgen und einem Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 68 Prozent der Betriebsausgaben. Im Verein selbst sind 80 Mitglieder registriert.

Am 18. Mai feiert die ganze Vogelnest-Familie mit Freunden, Vertretern aus der Verwaltung um Bürgermeister Simon Michler und den weiteren Freunden des Vogelnests. Eingeladen sind die Gründer und die früheren Vorsitzenden des Vereins, den seit drei Jahren Susanne Picardi leitet. Von 14 bis 18 Uhr gibt es nach dem Sektempfang ein Programm mit Zauberin Claudia Vietzke-Runkel, dem Theaterstück "Froschkönig", das die Erzieherinnen für ihre Schützlinge einstudiert haben, es werden zwei Filme von jeweils 30 Minuten Länge aus dem Kindergartenalltag gezeigt und es gibt Mitmachstationen sowie ein Buffet und Kaffee und Kuchen.

Daumen drücken, dass es an diesem Tag nicht regnet. Denn dann müsste die Feier leider ausfallen.