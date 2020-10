So sah Edingen um das Jahr 1930 aus. Die ursprüngliche Bauernhauskette des reinen Straßendorfs an der Achse Heidelberg-Mannheim entlang des Neckars ist gut erkennbar. Repro: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (skv) Vor 45 Jahren wurden Edingen und Neckarhausen im Zuge der Gemeindereform des Landes Baden-Württemberg zur Doppelgemeinde zusammengeschlossen. Während die Edinger diesen Schritt nach der Kreisreform und dem Abwehren der Eingemeindungsversuche der Stadt Mannheim als zusätzliche Sicherung ihrer kommunalen Eigenständigkeit befürworteten, kämpften die Neckarhäuser erbittert gegen die Fusion. Jedoch vergeblich: Zuletzt scheiterte auch eine Klage vor dem Staatsgerichtshof in Stuttgart, am 3. Mai 1975 trat die Neugliederung in Kraft.

Die RNZ beleuchtet, was die beiden über 1200 Jahre alten Ortschaften am Neckar und den noch jungen Gebietsteil Neu-Edingen vor der umstrittenen "Zweck-Ehe" geprägt hat. Was unterschied, was verband sie, und was brachten sie jeweils mit in die Doppelgemeinde ein?

Den Anfang macht Edingen. 1975 zählte der Ortsteil rund 8000 Einwohner. Im Jahr 765 erstmals im Lorscher Codex erwähnt, war Edingen über 1000 Jahre lang ein reines Straßendorf an der heutigen Hauptstraße, inklusive einiger kleiner Gassen zum Neckar. Mehrmals wurde es wie die ganze Kurpfalz durch Kriege schwer geprüft, wurde gebrandschatzt und geplündert – nach dem Dreißigjährigen Krieg sollen nur noch drei, vier Häuser gestanden haben, darunter, so jedenfalls heißt es in der Überlieferung, das prächtige Koch’sche Fachwerkhaus in der Hauptstraße 49.

Direkt daneben liegt der Kirchhof, der bis ins 19. Jahrhundert auch der Friedhof war. Dort stand seit dem Mittelalter eine Kirche, Sankt Martin geweiht. Früh schon reformiert, machte der damals weitgehend agrarisch geprägte Ort dann das konfessionelle "Hin und her" der Kurpfalz mit. Doch blieb auch die 1793 geweihte Nachfolgerkirche letztlich den Protestanten. Waren doch fast alle alteingesessenen großen Bauernfamilien, wie die Kochs, Jungs, Dings, Stahls oder Zahns, evangelisch. Die Katholiken hatten lange kein eigenes Gotteshaus, erhielten 1791 aber fast zeitgleich mit dem Abriss des einstigen Martinskirchleins nur etwas die Straße runter ihre Kirche "St. Bartholomäus". Bei deren Bau kam dort die Grenzhöfer Straße als erste Seitenstraße hinzu, später die Friedrichsfelder- und die Rathausstraße, gefolgt von weiteren Seiten- und Querstraßen. 1960 wurde "St. Bartholomäus" abgerissen und "St. Bruder Klaus" an der Goethestraße gebaut. Zum Bau einer jenseits der OEG-Linie vorgesehenen neuen evangelischen Kirche kam es hingegen nie.

Im Chausseebau-Projekt unter Kurfürst Carl Theodor entstand um 1763 die direkte Straßenverbindung nach Seckenheim, abzweigend am "Zollstock", benannt nach einer Straßenzollstelle dort. Von dort Richtung Neckarhausen erstreckt sich der "Kongo", ein ab dem späten 19. Jahrhundert hinzugekommenes Wohngebiet.

Durch die "Mannheimer Chaussee" liegt Edingen nach wie vor an der alten, wichtigen Achse Heidelberg-Mannheim. Neckarhausen dagegen wurde "abgehängt", ähnlich wie später beim öffentlichen Nahverkehr: Die 1891 gebaute Nebenbahn-Verbindung zwischen den Städten lief bis 1928 auch über Neckarhausen. Dann kam die OEG-Linie von Edingen direkt nach Seckenheim; die Bahn nach Neckarhausen wurde Seitenstrecke. 1969 wich sie einer Buslinie.

Wenige Jahre zuvor war die damals hochmoderne Pestalozzi-Schule eingeweiht worden. "Draußen ins Feld gesetzt" – wo freilich zügig zwei Wohngebiete folgten – hatte die damalige Grund- und Hauptschule zeitweise über 700 Schüler, was sogar mal die Reaktivierung der Alten Schule am Messplatz erforderte. Kurz vor der Gemeindefusion gebaut wurde neben der Pestalozzischule die Großsporthalle, heute "Werner-Herold-Halle", benannt nach Edingens letztem und Edingen-Neckarhausens erstem Bürgermeister und heutigem Ehrenbürger. An Silvester wird Werner Herold übrigens 95 Jahre alt.

In die "Gemeinde-Ehe" brachte Edingen auch ein reges und breit gefächertes Vereins- und Kulturleben. Und zwar die "Sängereinheit" 1867 als ältesten Verein, den Tennisclub Grünweiß 1974 als damals jüngsten Verein, den TVE 1890 und die SpVgg "Fortuna" 1910 als größte Sportvereine und den Edinger Heimatbund als koordinierender Dachverband. Letzterer wurde 1965 zur 1200-Jahrfeier gegründet.

Infrastrukturell war Edingen schon längst eng verbunden mit Neckarhausen im Wasserversorgungsverband "Neckargruppe", seit den 1957 zudem im Abwasserverband "Unterer Neckar". Sogar ein gemeinsames Freibad wurde mal angedacht, aber nie realisiert.

Doch hatten die beiden Nachbargemeinden, wie Ralf Fetzer 2008 in seiner Edingen-Chronik schrieb, "bereits durch verstärkte Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich Weichen zu stellen versucht". Und so stimmten 1974 bei einer Bürgerbefragung 81,6 Prozent der Edinger für den Zusammenschluss, wobei die Wahlbeteiligung von unter 40 Prozent ein damals eher geringes Interesse an der Thematik widerspiegelt.

Warum hingegen in Neckarhausen 90,3 Prozent zu Abstimmung gingen und davon ganze 94,7 Prozent mit Nein zur Doppelgemeinde stimmten, folgt im nächsten Teil dieser Reihe.