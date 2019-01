Ladenburg. (zg/ans) Auch am Samstag, 12. Januar, ab 20.15 Uhr, heißt es wieder "Gute Sänger, schlechte Sänger" bei der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Die Kandidaten, die vor der Jury aus Sänger, Songwriter und Produzent Xavier Naidoo, Sänger und Ex-DSDS-Sieger Pietro Lombardi, Profitänzerin Oana Nechiti sowie Poptitan und Chefjuror Dieter Bohlen antreten, sind wie immer sehr bunt, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer schafft es in den Recall und für wen platzt der Traum von der großen DSDS-Bühne? Spannend wird es dabei auch für eine Ladenburgerin: Denn in der dritten Folge ist die 17-jährige Shanice Porkar dabei. Mit dem Song "Sober" von Demi Lovato will sie die Jury begeistern. Ihr sogenannter "Jury-Joker" ist dabei Dieter Bohlen.

Shanice besucht die elfte Klasse eines Gymnasiums. In ihrer Freizeit ist die 17-Jährige Teil einer Turniertanzgruppe im "Videoclip-Dancing" und singt natürlich: "Ich möchte beweisen, dass ich gut singen kann. Neben der Stimme würde ich die Jury auch gerne mit meiner Ausstrahlung überzeugen." Beim Casting am Bodensee wird sie von ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder unterstützt. Shanice ist sich sicher: "Ich werde Superstar 2019, weil ich eine ganz besondere Stimme habe." Wird sie die Jury mit ihrer Gesangs- und Tanzperformance überzeugen? Man darf gespannt sein.

Die Jurycastings wurden in diesem Jahr in Königswinter bei Bonn auf dem Drachenfels, in Lochau am Bodensee und im Hanse Gate Hamburg aufgezeichnet. In den insgesamt zwölf Castingshows tritt wieder eine bunte Mischung aus begabten, unterhaltsamen und lustigen Talenten mit Wurzeln aus insgesamt 55 Nationen an.