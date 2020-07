Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. An den Wänden hängen große Bilder, Abzüge von Urlaubsimpressionen, die Lars Rimmelspacher selbst geschossen hat. "Mit dem Handy", sagt der 43-jährige Polizeihauptkommissar, der seit 1. Juli den Polizeiposten Edingen-Neckarhausen leitet und fraglos ein Auge für schöne Motive hat.

Reisen, Fotografieren und Mischlingshündin "Sookie" nennt Rimmelspacher als das, womit er sich in der Freizeit gerne beschäftigt. Außerdem sind er und seine Ehefrau, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet, im Vorstand des Polizei-Sportvereins (PSV) engagiert.

Beim Besuch der RNZ im Polizeiposten, räumlich in der Alten Schule am Messplatz verortet, organisatorisch an das Polizeirevier in Ladenburg gekoppelt, fällt der Blick unwillkürlich aufs Fensterbrett, wo zwei Star-Wars-Köpfe aus Legosteinen in den Raum schauen. Ja, er habe sie selbst gebaut, nickt Lars Rimmelspacher. "Meister Yoda habe ich noch nicht fertig", meint er und schmunzelt.

Er kam 1997 nach dem Abitur in Bruchsal zur Polizei und absolvierte dort als Direkteinsteiger die viereinhalbjährige Ausbildung zum Polizeikommissar. 2002 ging Lars Rimmelspacher nach Mannheim, wo er bis 2007 im Streifendienst der Polizeireviere Käfertal, Neckarstadt und Oststadt eingesetzt war. 2011 war Ladenburg die nächste Station: Rimmelspacher wechselte vom Streifendienst ins Führungs- und Lagezentrum als Polizeiführer vom Dienst. "Neun Jahre lang – jetzt war es Zeit für einen Wechsel. Deshalb habe ich mich hierher beworben", sagt er.

Zusammen mit den Kollegen sei man hier zu fünft vor Ort; der Polizeiposten ist von montags bis freitags erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf die Ortsteile Edingen, Neckarhausen, Neu-Edingen und den Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld. "Es ist eine relativ normale Gegend hier", findet Rimmelspacher. Edingen-Neckarhausen kannte er bereits von seiner Tätigkeit als Dienstgruppenleiter im Revier in Ladenburg. Wie häufig es an der Tür zur Dienststelle klingelt, könne er schlecht einschätzen. "Manchmal an einem Tag gar nicht, am nächsten dann wieder sehr häufig", meint er.

Bei größeren Einsätzen fahren die Kollegen aus Ladenburg nach Edingen-Neckarhausen, das sei ja auch Aufgabe des Streifendienstes, erklärt der Polizeihauptkommissar. Wann immer möglich, kommen Kollegen aus dem Polizeiposten in Edingen zum Einsatz dazu. Dabei müsse indes gewährleistet sein, dass die Polizeidienststelle dann nicht unbesetzt wäre. Alles, was vor der "Schwerstkriminalität" angesiedelt sei, lande aus dem Zuständigkeitsbereich auf den Tischen in der Dienststelle. Unfälle, Fahrraddiebstähle oder Geschwindigkeitsverstöße werden hier aufgenommen und bearbeitet. In Zeiten des coronabedingten Lockdowns habe es weniger zu tun gegeben, jetzt seien die Fallzahlen wieder steigend, sagt Rimmelspacher.

"Es gibt hier wenig Leerlauf, und langweilig wird es nicht", meint er. Generell wolle er die sehr gute Arbeit seines Vorgängers Peter Henes fortsetzen, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. "Und wir wollen einfach zuverlässige Ansprechpartner sein, auf die sich die Bürger verlassen können", betont Rimmelspacher.