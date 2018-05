Von Philipp Weber

Weinheim. Dreißigjähriger Krieg? Selbst eine Geschichtsexpertin wie Stadtarchivarin Andrea Rößler tut sich da schwer mit einer Einordnung: "Im Grunde genommen gilt, dass Weinheim ständig besetzt war, ständig Zwangsgelder bezahlen musste und zum Ende des Krieges mit seiner Finanzkraft am Ende war." Doch das ist nur die eine Seite.

Die andere Seite ist, dass Weinheim und seine Bewohner noch großes Glück hatten. Das hat einen einfachen Grund: Anders als Dörfer wurden Städte seltener zerstört oder geplündert. "Ihre Mauern boten zumindest gegen herumstreifende kleinere militärische Einheiten einen gewissen Schutz", heißt es in dem 2008 erschienenen Buch "Weinheim. Geschichte einer Stadt" (Ute Grau/Barbara Guttmann). Viele der "übrig gebliebenen" Bewohner des Umlands suchten in Weinheim Zuflucht. Die gab’s freilich nicht umsonst: Die Stadt verlangte Geld.

Die erste Phase des Krieges (1621-1631) war in Weinheim geprägt von ungeliebten bayerischen Besatzungstruppen, deren noch ungeliebteren Statthaltern und der regelrecht verhassten Gegenreformation. Diese stieß den calvinisch geprägte Stadtbürgern sauer auf: Ihre Pfarrer mussten gehen - und wurden durch katholische Priester und Karmelitermönche ersetz.

Dasselbe galt für die Schulmeister, deren Qualität rasch vermisst wurde. Für viele Bürger muss das Eingreifen der protestantischen Schweden einer Erlösung gleichgekommen sein. Diese rückten rasch in die Kurpfalz vor und 1631 in die Stadt Weinheim ein. Die Kriegslasten wurden damit nicht leichter: Angesichts hoher Zahlungen und dem Zwang, Männer zur Landwehr abzustellen, war die Unterscheidung zwischen Freund und Feind arg erschwert.

Von 1634 bis 1649 - mit der Umsetzung des Westfälischen Friedens von 1648 dauerte es länger - gaben prinzipiell wieder die Bayern den Ton an. Allerdings zogen zwischendurch Truppen aus aller Herren Länder in die Stadt oder gegen Geld daran vorbei. Dennoch: Weinheim entging der Zerstörung. Nur 1645 durchbrachen französische Truppen die Stadtmauer am Blauen Hut. "Erst 1661 konnte man die Bresche schließen", so Archivarin Rößler.

Über einen Aspekt spricht sie gerne: Die "Wiederbevölkerung" der Kurpfalz durch schweizerische Einwanderer. Dass die Effekte dieser Zuwanderung durch Pestausbrüche in den 1660er-Jahren und weitere Kriege mit Frankreich rasch dahin waren, steht auf einem anderen Blatt.