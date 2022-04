Am Tor des Weinheimer Mahnmals für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung wird an himmelschreiendes Unrecht erinnert. Dass der „Trauermarsch“ zum „Ehren“ von Holocaust-Leugner Günter Deckert hier vorbeizog, machte viele betroffen. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist ein Anblick, der verstört. Begleitet von Einsatzkräften der Polizei, Medien-Beobachtern und Gegendemonstranten zieht der "Trauermarsch" die Ehretstraße hinauf, vorbei am Amtsgericht – und genau auf das Mahnmal für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung zu. Rund 40 Rechtsextremisten sind am Samstagnachmittag auf dem Weg vom Bahnhof hinauf in den Schlosspark. Stiernackige Männer tragen eine Fahne in Schwarz-Weiß-Rot, Trommeln, einen Kranz und ein Transparent. Darauf steht zu lesen, wem der Aufzug der mutmaßlichen Neonazis gilt: "Ruhe in Frieden, Günter Deckert. Kämpfer für Deutschland." Kurz vor dem Tor des Mahnmals biegen sie ab.

Zu den Einsatzkräften zählte ein Anti-Konflikt-Team, das den Dialog mit den wenigen radikalen Gegendemonstranten suchte. Foto: Kreutzer

Hätte eine Sitzblockade aller antinazistischen Kräfte Szenen wie diese verhindern können? Stadtrat Carsten Labudda (Die Linke) ist überzeugt davon. Er unterstützt ein antifaschistisches Bündnis, das am Samstagmittag auf der Wiese am Zentralen Busbahnhof gegen den "Trauermarsch" für den am 31. März verstorbenen Ex-NPD-Vorsitzenden und Leugner der Shoah protestiert. Es sei ärgerlich, dass der Widerstand gegen den Aufmarsch von Teilen der NPD-Prominenz gespalten sei, verweist der Stadtrat vor 100 Protestierenden auf eine zweite Gegendemo: An der Zeder am Rathaus versammeln sich Aktive und Unterstützer des überparteilichen Bündnisses "Weinheim bleibt bunt" (WBB), darunter auch Landespolitiker. Prinzipiell heiße er es aber gut, dass WBB wieder zum Gegenprotest aufgerufen hat, so Labudda.

Am Bahnhof trafen sich die Rechtsradikalen. Foto: Kreutzer

Die inhaltlichen Ausführungen überlässt er Sandra Wölfle, die für das antifaschistische Bündnis spricht. "Weinheim ist seit Mitte der 1970er Jahre immer wieder – auch bundesweit – in den Schlagzeilen, wenn es um Nazi-Aktivitäten geht. Diese sind untrennbar mit dem Namen Deckert verbunden", sagt sie. Der Akademiker Deckert sei Türöffner für NDP-Mitglieder und Sympathisanten gewesen, "die in offen neonazistischen, radikal-revisionistischen und den Holocaust leugnenden Kreisen unterwegs waren." Wölfle fordert die CDU zum Handeln auf, nachdem drei Weinheimer Christdemokraten bei der Beerdigung Deckerts beobachtet wurden.

Wie schwer sich die Stadt und einige ihrer Akteure mit Deckerts Erbe tun, zeigt nicht nur diese Debatte. Deckerts offene Bewunderer wollen auf ihrem Zug gen Schlosspark eigentlich über den Marktplatz marschieren. Dem "Herzen der Stadt" bleibt der Aufzug erspart, der aus den Lautsprechern eines hintendreinfahrenden Lautsprecherwagens mit Marschmusik beschallt wird. Gegendemonstranten setzen sich in die enge Gasse, die auf den Platz führt. Die Vertreter der Stadt unter der Führung des Ersten Bürgermeisters Torsten Fetzner und die Polizei lotsen den "Trauermarsch" deshalb auf einem anderen Weg in den Schlosspark. Der führt an der nach Veranstalterangaben 300 Teilnehmer zählenden WBB-Demo vorbei, die den Marsch mit einem Pfeifkonzert und Buh-Rufen empfängt.

Die Polizei war auch mit Kräften in schwerer Ausrüstung vor Ort. Foto: Kreutzer

Flagge, Transparent und Lautsprecherwagen stoppen schließlich am Rand der großen Schlossparkwiese. Ein junges Paar – sie hochschwanger – zieht sich aus dem von Sonnenlicht und Frühlingsduft durchströmten Park zurück. Pichnickende Familien folgen. Dafür versuchen um die 60 Gegendemonstranten, den Aufzug der Rechtsextremisten mit Geschrei zu stören. Polizisten in schwerer Montur halten sie auf Abstand.

Der in der Region bekannte Rechtsextremist Jan Jaeschke übernimmt das Mikrofon, moderiert die "Gedenkveranstaltung", erinnert an sein Vorbild Deckert und droht den Gegendemonstranten: "Der Tag wird kommen." Das von Lautsprechern verstärkte Gebrüll ist so stark, dass sich Bewohner und Besucher des nahen Bodelschwingh-Heims gestört fühlen.

Manfred Maser lässt sich nicht beeindrucken."Weinheim hat seit Jahrzehnten dieses Problem. Deckert konnte sich hier lange Zeit halten, weil er wieder und wieder Wähler und Unterstützer fand", sagt der Texter und Sprecher des Odenwälder Shantychors, den die RNZ in der Stadt trifft. "Zum Glück ist es nur ein erbärmlicher Haufen", meint er mit Blick auf die 40 Rechtsradikalen. Auf der WBB-Demo gebe es "ein mehrfaches an Menschen und an IQ". Die Sicherheitskräfte ziehen ein zufriedenes Fazit. Der Gegenprotest blieb bis zum Ende aller angekündigten Veranstaltungen friedlich, die Polizei musste lediglich eine "unangemeldete Gegenkundgebung" in der nördlichen Innenstadt auflösen, mehrere Platzverweise androhen und einen aussprechen.

Damit den Ewiggestrigen niemals die Zukunft gehört

Überparteiliches Bündnis "Weinheim bleibt bunt" setzte ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus und Menschenfeindlichkeit

Landtagsvizepräsident Daniel Born (2.v.l.) zeigte ebenso Flagge wie seine Landtagskollegin Fadime Tuncer sowie die Lokalpolitikerinnen Stella Kirgiane-Efremidou und Monika Springer (1. bis 3. v. r.). Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Wir brauchen keine machtgeilen Idioten": Panik-Rocker Udo Lindenberg war mit seinem "Wir ziehen in den Frieden"-Song vom Band musikalisch ebenso mit von der Partie wie Nicoles "Ein bisschen Frieden" und John Lennons "Imagine". Live sorgten Sängerin Rosalie Zeitler sowie die Ex-Minnows-Musiker Paul Ebert und Leon Walther mit "Keine Nazis" für Stimmung. Rund 300 Menschen hatten sich am Samstagnachmittag unter der Kleinen Zeder eingefunden, sangen und klatschten mit und setzten ein "Peace"-Zeichen gegen den zur gleichen Zeit von 40 mutmaßlichen Neonazis begleiteten "Gedenktraueraufmarsch" für den vor zweieinhalb Wochen verstorbenen ehemaligen NPD-Bundesvorsitzenden und "Deutsche Liste"-Stadtrat Günter Deckert.

"Frieden statt Rassismus" hatte das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" (WBB) die Gegenveranstaltung überschrieben. Es sei ein "erschreckendes Bild", wenn zu "Ehren" des verstorbenen "Antidemokraten und Rassisten" heute wieder Rechtsradikale in Weinheim seien, erinnerte Bündnissprecher Dirk Ahlheim an den 2015 in der Zweiburgenstadt abgehaltenen NPD-Bundesparteitag. "Weinheim bleibt bunt" lasse sich nicht aus dem Konzept bringen, assistierte Stadtsprecher Roland Kern. "Aufstehen gegen Rechts" laute die Antwort auf "verrohende Politiker, welche die Demokratie besudeln".

Der von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 ermordeten rund 17 Millionen Menschen sowie der seit der Wiedervereinigung auf bundesdeutschem Boden mehr als 200 Todesopfer rechtsextremistischer Gewalt gedachte Stella Kirgiane-Efremidou (SPD). Demokratie und Meinungsfreiheit seien wichtig. Aber in dem Augenblick, wenn mutmaßliche Anhänger des Nationalsozialismus, wieder durch Weinheims Straßen zögen und ihre Parolen unter dem Deckmantel eines Trauermarsches von sich geben, höre die Toleranz auf. "Alles, was das Böse benötigt, um zu triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit", zitierte sie den ehemaligen Uno-Generalsekretär Kofi Annan. "Lasst uns also nie wieder schweigen, sondern jedes Mal aufs Neue zeigen, dass wir mehr sind und dass wir laut sind!"

"Heute sind alle Demokraten Weinheim. Weinheim ist und bleibt bunt", machte Fadime Tuncer deutlich. Man solle nichts Schlechtes über einen Toten reden. Dennoch falle es schwer, Gutes über den Verstorbenen zu sagen, so die Grünen-Landtagsabgeordnete. Als rechtskräftig verurteilter Volksverhetzer habe Deckert früh den Weg des Guten verlassen. Für Weinheim stelle es eine Last dar, ihn als Bürger gehabt zu haben.

Die Erinnerung schütze vor dem, was nie wieder passieren dürfe, mahnte GAL-Stadtrat Stefano Bauer. Er finde es widerwärtig, dass sich an Karsamstag Ultrarechte in Weinheim versammeln und den Schlosspark für menschenverachtende Parolen missbrauchten. "Wir weichen keinen Millimeter nach rechts", so Bauer.

"Mutige Menschen", unter ihnen Stadtrat Carsten Labudda (Die Linke), Angehörige des Antifaschistischen Bündnisses (Antifa) sowie der Gruppierung "Omas gegen Rechts" hätten per Sitzblockade verhindert, dass der Marsch der Rechtsradikalen über den Marktplatz "in das Herz unserer Stadt vordringen" konnte", berichtete Kern. Die Antifa sei nicht der "Feind", so Labudda später am Mikrofon. Man müsse das "Verbindende gegen Rechts" in den Vordergrund rücken. Weinheim sei eine weltoffene Stadt der Toleranz, Menschenrechte und Menschenwürde, von Demokratie und Freiheit, bestätigte Landtagsvizepräsident Daniel Born. Der Sozialdemokrat war aus Schwetzingen angereist. Die Zweiburgenstadt stehe für einen erfolgreichen Kampf gegen Rechtsextremismus. Demokratie bedeute, in einem Land leben zu können, in dem jeder, gleichgültig welcher Rasse, Religion, Hautfarbe und sexueller Orientierung zu Hause sein könne. Born: "Unsere Straßen dürfen nicht von Leuten besudelt werden, die glauben, ihnen gehöre die Zukunft", forderte er das Verbot der NPD.

Es gebe kein christliches, kein jüdisches und auch kein islamisches Blut, bezog sich Hohensachsens Ortsvorsteherin Monika Springer (Freie Wähler) auf eine Aussage der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer: "Es gibt nur menschliches Blut." Hass dürfe nicht das letzte Wort menschlicher Geschichte haben, so die 100 Jahre alte Friedländer als eine der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust. Rassismus stelle kein Randphänomen dar, sondern sei trauriger Alltag, beklagte Jugendgemeinderätin Miriam Ott. Man habe sich hier versammelt, weil es immer noch zu viele gebe, die dächten, der Wert eines Menschen definiere sich über seine Hautfarbe, seine Sprache, sein Geschlecht oder seine Religion. Weinheims Jugend stehe dafür ein, dass die Zweiburgenstadt ein weltoffener Ort bleibt, der niemandem Platz für Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz einräumt.

"Arschlöcher wie diejenigen, die heute aufmarschiert sind, dürfen die Freiheit nicht für ihre menschenverachtenden Parolen missbrauchen", ließ CDU-Stadtrat Thomas Ott seinem Zorn freien Lauf. Jeder Einzelne müsse sich beim Verteidigen der Demokratie einbringen. Seinen Dank gegenüber allen, die sich zur Abwehr antidemokratischen Verhaltens und zur Verteidigung der demokratischen Grundwerte versammelt hatten, sprach Oliver Willmann (FDP) aus. Wichtig sei gewesen, dass Weinheim gegenüber dem braunen Sumpf "Gesicht gezeigt" und sich "Gehör verschafft" habe und auf diese Weise der gute Name Weinheims nicht in den Dreck gezogen wurde.