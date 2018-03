Schriesheim. (ans) Für viele Schausteller ist der Mathaisemarkt der erste Termin des Jahres, und ein durchaus beliebter. Auch Franz Goetzke kommt gern nach Schriesheim. Er sprang für einen Kollegen ein, der absagen musste. Sein "XXL Racer" (Foto: Ride-Index) wird im Gegensatz zu anderen Fahrgeschäften der Familie erstmals auf dem Mathaisemarkt stehen.

Dabei handelt es sich um einen sogenannten "Propeller", ein Vertikalkarussell, das an beiden Enden Gondeln besitzt und sich gleichmäßig dreht. 16 Personen haben in diesem Fahrgeschäft Platz, das seine Passagiere auf 55 Meter Höhe hochtransportiert und Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erreicht.

"Beim Oktoberfest 2017 waren wir die Attraktion", schwärmt Goetzke in breitestem Bayerisch über den im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen "XXL Racer". Auch wenn der Rummel in Schriesheim deutlich kleiner ist als der in München, kommt er gerne an die Bergstraße: "Hier gibt’s so schöne Weinlokale."

Martina Dorenkamp-Schäfer dagegen kennt Schriesheim noch nicht. "Aber wir haben schon viel von Kollegen gehört; das muss eine gute Veranstaltung sein." Neben ihrer Familie hat sie das Fahrgeschäft "Voodoo Jumper" im Gepäck.

In den selbstdrehenden Zweier-Gondeln fährt man im Kreis mit extrem schnellen Auf- und Abwärtsbewegungen und Freifalleffekt. "In der Mitte steht ein Kessel mit Feuer, und je nach Wetterlage können wir auch ein bisschen mit Wasser spritzen", sagt die Schaustellerin.

Aber auch die Klassiker dürfen auf dem Mathaisemarkt nicht fehlen - wie das Riesenrad von Hans Göbel. Diesmal kommt er mit seinem "Grand Soleil", was den Vorteil hat, dass man bei frischen Temperaturen nicht frieren muss: Das 48 Meter hohe Fahrgeschäft hat geschlossene Gondeln. Auch der "Disko-Skooter Number 1" von Marktmeisterin Ariane Haas-Bruch ist wieder mit dabei. Für die Kleinen gibt es ein Kinderkarussell, oder sie können auf der "Traumstraße A1" ihre Runden drehen. Die Älteren können sich mit dem "Superwellenflug", in die Lüfte schwingen. ans

Info: Der Rummel auf dem Festplatz ist geöffnet am Freitag, 2. März, von 15 bis 24 Uhr, sowie am 3. bis 6. und 9. bis 11. März jeweils von 10 bis 24 Uhr. Am Freitag, 9. März, ist Familientag: Zwischen 11 und 19 Uhr gibt es ermäßigte Preise.