Ladenburg. (krs) Das Ladenburger Bürgerbüro und das Rathaus bleiben bis Freitag, 20. März, geschlossen. Grund dafür ist die positive Testung eines Mitarbeiters auf das Coronavirus. Das teilte die Referentin des Bürgermeisters, Nicole Hoffmann, am Donnerstagabend mit.

Mitarbeiter, die mit dem Betroffenen in Kontakt standen, befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne. Die Stadt Ladenburg sei bemüht, einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten. "Bürger, die unaufschiebbare, dringende Anliegen haben, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an benachbarte Bürgerdienste in Ilvesheim oder Edingen-Neckarhausen zu wenden", heißt es in der Meldung. Die Bürgerdienste in Ilvesheim sind telefonisch unter 0621/496600, oder per E-Mail: termin@ilvesheim.de, in Edingen-Neckarhausen entweder telefonisch unter 06203/8080, oder E-Mail: info@edingen-neckarhausen.de erreichbar.

"Die aktuelle Lage erfordert besondere Maßnahmen, die bis vor wenigen Wochen noch nicht denkbar schienen", kommentiert Bürgermeister Stefan Schmutz. Die Lage erfordere Verantwortungsbewusstsein und Rücksicht. Ziel sei eine schnelle Verbreitung des Virus zu verhindern, um Risikogruppen zu schützen. "Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, in den kommenden Wochen ihr Verhalten so anzupassen, dass diese Gruppen in besonderer Weise geschützt werden", appellierte Schmutz. Hierzu müsse jeder seinen Beitrag leisten.

Durch eine Verwechslung teilte eine Sprecherin des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mit, dass zwei Ladenburger mit dem Coronavirus infiziert seien. Dies ist nach Angaben der Pressestelle am Donnerstagmittag nicht korrekt. Demnach soll nur ein Ladenburger Bürger positiv getestet worden sein.