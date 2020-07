Schriesheim. (RNZ) Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, gibt es in der Stadt Schriesheim drei neue Infektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Drei Mitglieder einer Familie, die Mutter und zwei Kinder, wurden positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Beim Vater und drei weiteren Kindern gab es keinen Virusnachweis. Das Testergebnis eines weiteren älteren schulpflichtigen Geschwisterkindes steht noch aus.

Die Ansteckung ist zurückzuführen auf einen Moscheebesuch Ende Juni außerhalb des Landkreises. Da die beiden Kinder noch während der ansteckungsfähigen Zeit ihre jeweiligen Schulen besuchten (Gymnasium und Grundschule in Schriesheim), gelten ihre Mitschüler als Kontaktpersonen der Kategorie I und müssen sich in Quarantäne begeben. Dies betrifft nach derzeitigem Stand insgesamt 36 Schüler, sie werden alle auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 getestet. Die zwei Lehrkräfte der beiden Klassen befinden sich in freiwilliger häuslicher Isolation.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 15.30 Uhr

Weinheim. (web) Ist das schon das Licht am Ende des Tunnels? Laut einer Pressemitteilung der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) befanden sich am Mittwoch, 9 Uhr, keine Covid-19-Patienten und keine Verdachtsfälle mehr auf der Intensivstation der Weinheimer Klinik. Dasselbe gilt für die Kliniken in Schwetzingen, Eberbach und Sinsheim. Insgesamt werden im Weinheimer Krankenhaus noch sieben Corona-Patienten und ein Verdachtsfall behandelt, jeweils isoliert.

Update: Mittwoch, 13. Mai 2020, 19 Uhr

Zahl der Infizierten bleibt stabil

Bergstraße-Neckar. (hö) Das Landratsamt gab, Stand Sonntag, diese Zahlen über die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Einwohner bekannt: Schriesheim 18 (wieder gesund: 7), Hirschberg 20 (wieder gesund: 7), Weinheim 95 (wieder gesund: 40), Ladenburg 11 (wieder gesund: 4) und Edingen-Neckarhausen 18 (wieder gesund: 9). Im Vergleich zum Samstag gab es kaum Veränderungen, lediglich in Weinheim wurde ein Infizierter mehr gezählt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes teilt das Landratsamt nicht mit, ob es in diesen fünf Kommunen bereits Corona-Tote gab.

Stand: 5. April 2020