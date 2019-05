Weinheim. (keke) "Keiner wusste, dass jemand von uns auf einer Liste unterschrieben hat, die mit dem Repertoire der CDU nichts zu tun hat." Man werde "den Teufel tun, verfassungsfeindliche Parteien oder Organisationen zu unterstützen und sei es auch nur mit einer Unterschrift". Das sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Haring z ur "Causa Schmidlin", ehe Moderator Franz Kain am Donnerstag die Vorstellungsrunde der CDU-Kandidaten zur Kommunalwahl am 26. Mai eröffnete.

Für den geschäftsführenden Vorstand des Stadtverbands mit Haring, Thomas Ott, Carola Meyer und Inge Oberle gebe es derzeit einiges zu bewältigen, das hinter den Kulissen geschehen sei. Mehr noch: Er habe das Bedürfnis, sich für das Verhalten Schmidlins und dessen Unterstützer-Unterschrift für die "Deutsche Liste" "fremdzuschämen", so Haring. Dies sei ein "skandalöser Vorgang". Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat kündigte an, der Ortsverband Kernstadt werde auch noch in anderer Hinsicht tätig werden.

In der durch Mitglieder des Wahlausschusses ermöglichten Veröffentlichung der Namen von Bürgern, die unter der rechtlichen Garantie der Vertraulichkeit des Datenschutzes Unterstützerhandschriften geleistet hätten, sehe man indessen einen eklatanten Rechtsbruch. Die juristische Klärung sei jedoch Sache des Betroffenen und der Behörden.

Da die Nominierung Schmidlins aus formalen und technischen Gründen nicht zurückgenommen werden kann, werde er - Schmidlin - die notwendigen Schritte selbst einleiten, um das Amt im Falle einer Wahl nicht antreten zu müssen, bekräftigte Haring. Dies begrüße die CDU Weinheim ausdrücklich. Die Einleitung weiterer interner Schritte sei gemäß seiner Satzung Aufgabe des CDU-Kernstadt-Ortsverbandes. "Wir kriegen das in den Griff", versprach Haring: "Wir werden reparieren, was es zu reparieren gibt." Er dankte er Ute Gorf und Thomas Ott, die in den zurückliegenden Tagen eine "Flut von E-Mails" bewältigt hätten.