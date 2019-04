Von Silke Beckmann

Ladenburg. Das Carl-Benz-Gymnasium positioniert sich als "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Ermöglicht haben diesen Titel rund 900 von der SMV (Schülermitverwaltung) gesammelte Unterschriften: Damit haben sich etwa 80 Prozent der Schulgemeinschaft dazu verpflichtet, Diskriminierung und Rassismus entgegenzutreten.

So erklärten es die beiden Zwölftklässler Clara Frank und Julian Menge beim ersten "Kultur-Café" im Gymnasium, das die SMV, rund 30 Aktive, initiiert und organisiert hatte. Das Ziel war es, Kultur, Musik und Kunst als Teil dieses ersten bekennenden Anti-Rassismus-Projekts zusammenzubringen.

"Es ist wichtig, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass man gegen Rassismus und Diskriminierung ist, auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte", sagte Abiturient Menge bei einem Gespräch mit der RNZ. Und Frank erklärte, der Schule mit dieser Veranstaltung etwas hinterlassen zu wollen: "Wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt."

In der Zukunft sind weitere Projekte zum Thema geplant. Denn "Rassismus gibt es überall und sollte bekämpft werden". Die Frage, ob dies auch am CBG der Fall sei, beantwortet Clara mit einem ehrlichen "Ja": "Deshalb finden wir es so wichtig, damit anzufangen, ihn zu bekämpfen." Unterschriften sagten an sich zwar wenig aus, "aber wenn Schüler unterschreiben, reflektieren sie vielleicht auch ihr eigenes Verhalten".

Beim Kultur-Café gab es von Eltern und Schülern zubereitete Speisen sowie Plakate über unterschiedliche Kulturen. Wie Rektorin Hannelore Buchheister erläuterte, wird das CBG von Schülern mit Wurzeln aus 21 Ländern besucht. Auch musikalisch wurde an diesem Nachmittag mit Auftritten der Schülerband, der CBG-Bigband sowie des Lehrer-Schüler-Duos Kerstin Petschl (Gesang) und Robin Stemmler (Klavier) einiges geboten. Als Referenten hatte die SMV Stefan Artmann von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gewonnen, der einen Vortrag über Alltagsrassismus hielt, sowie den aus Afghanistan stammenden Filmregisseur und -produzenten Hassan Nazeri (Leiter des Ladenburger Filmfestivals "WaLa"), der über seine Erfahrungen als Flüchtling sprach.

Eine "üppige schöne Sache" nannte Rektorin Buchheister dieses erste aus der Schüler-Initiative hervorgegangene Projekt. Wobei allein die Notwendigkeit zu denken gebe: In den 60er-Jahren geboren, "hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages als Schulleiterin dastehe und mich gegen Rassismus positioniere". Heute müssten die Jugendlichen dafür jede Menge Courage mitbringen. Auch angesichts der im Internet verbreiteten rassistischen, rechtsradikalen und menschenverachtenden Inhalte "müssen sie sich wirklich behaupten und dem mit Mut entgegentreten".

"Das Thema ist mir wichtig", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, der die Patenschaft für das Kultur-Café übernommen hatte. Es gebe Zeiten, in denen Rassismus und Diskriminierung großen Raum einnehmen, und ihre Auswirkungen seien gerade da am größten, wo Berührungspunkte am geringsten sind und daher auf Ängste treffen: "Umso wichtiger finde ich die Initiative von euch, dem etwas entgegenzusetzen, sodass Diskriminierung an der Schule und in der Gesellschaft keinen Platz hat." Wichtig sei, schon im Kleinen Zeichen zu setzen, etwa mit dem WaLa-Filmfestival, ehrenamtlichem Engagement oder der Sonderausstellung "Nachbarn 1938" im Lobdengau-Museum.

Das CBG, so Schmutz, zeige Rassismus vielfältig die Rote Karte - im Austausch mit Schulen in anderen Ländern, aber auch mit Nachbarschulen.