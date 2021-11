Schriesheim. (RNZ/mün) Es wird einen Wechsel an der Schriesheimer Stadtspitze geben. Der seit 16 Jahren amtierende Bürgermeister Hansjörg Höfer geht in den Ruhestand. So steigt auch die Spannung, wer sein Nachfolger oder seine Nachfolger werden könnte. Der erste Wahlgang ist am heutigen Sonntag, 28. November. Sollte es für einen Kandidierenden keine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen geben, wird am 12. Dezember nochmals gewählt.

.

19.25 Uhr: Die Wahl ist entschieden – und zwar gleich im ersten Wahlgang. Neuer Bürgermeister und damit Nachfolger von Hansjörg Höfer wird der bisherige Bürgermeister von Wilhelmsfeld: Christoph Oeldorf. Er hatte bei der Auszählung immer die Nase vorn. Da er die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhielt, wird kein zweiter Wahlgang benötigt.

Das sind die Ergebnisse vom ersten Wahltag am 28. November 2021:

Christoph Oeldorf: 56,27 Prozent (3.938 Stimmen)

Fadime Tuncer: 41,98 Prozent (2.938 Stimmen)

Helmut Oelschläger: 1,21 Prozent (85 Stimmen)

Samuel Speitelsbach: 0,34 Prozent (13 Stimmen)

Wahlberechtigte: 11.901

Wahlbeteiligung: 59,21 Prozent (7.046 Wählerinnen und Wähler)

19.19 Uhr: So, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis Michael Mittelstädt das Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Schriesheim bekannt gibt. Draußen beginnt es leicht zu tröpfeln. Aber die Bürger - vor allem auch viele Stadträte - harren jetzt vor dem Rathaus aus. Auch Feuerwehrkommandant Oliver Scherer ist anwesend - wie es sich gehört in Uniform.

19.10 Uhr: Derzeitiger Zwischenstand ohne Briefwahlbezirke

Christoph Oeldorf: 2.488 Stimmen, 54,18 %

Fadime Tuncer: 2.013 Stimmen, 43,84 %

Samuel Speitelsbach: 10 Stimmen, 0,22 %

Helmut Oelschläger: 70 Stimmen, 1,52 %

19.05 Uhr: Gebanntes Warten hier bei der Bürgermeisterwahl in Schriesheim auf das Endergebnis. Zum Glück haben wir hier im Rathaus-Foyer einen warmen Platz zum Schreiben. Aber wir gehen auch gleich wieder raus vor die Tür. Denn da werden schließlich die Ergebnisse auf zwei Bildschirme übertragen, und auch das Mikro für Michael Mittelstädt ist schon aufgestellt, damit er das Endergebnis verkünden kann. Alles spricht für Oeldorf. Fadime Tuncer ist übrigens noch gar nicht da. Es hieß, sie verfolge die Auszählung in Mayers Weinscheuer.

18.50 Uhr: Jetzt ist Christoph Oeldorf vor dem Rathaus eingetroffen. Der Rathausplatz hat sich doch noch etwas gefüllt. Es bleibt aber überschaubar. Die ersten Wahlhelfer verabschieden sich in den Feierabend. Lange kann es nicht mehr dauern, bis auch die Briefwahlbezirke der ausgezählt sind.

18.45 Uhr: Die Urnenwahl ist ausgezählt bei der #Bürgermeisterwahl in #Schriesheim. Danach vereint Christoph Oeldorf 54,2 Prozent der Stimmen auf sich, Fadime Tuner hat sich mit 43,8 Prozent nur leicht verbessert, Oeldorfs Vorsprung aber nicht wirklich gefährdet. Helmut Oelschlägers 1,5 Prozent haben (bislang noch) keine Auswirkung auf die absolute Mehrheit. Samuel Speitelsbach erhielt 0,2 Prozent. Jetzt warten wir gespannt auf das Ergebnis der Briefwahlbezirke.

18.40 Uhr: 15 von 19 Wahlbezirken sind bei der #Bürgermeisterwahl in #Schriesheim ausgezählt. Christoph Oeldorf hält seinen Vorsprung mit 54,7 Prozent vor Fadime Tuncer (43,3 Prozent). Helmut Oelschläger pendelt sich bei 1,5 Prozent ein, Samuel Speitelsbach hat bislang 0,23 Prozent bekommen. Liselore Breitenreicher (Bürgergemeinschaft) kommt vorbei: "Es sieht gut aus."

18.35 Uhr: Es geht schnell hier in Schriesheim bei der Bürgermeisterwahl: Oeldorf liegt mit 54,79 Prozent vorne, Tuncer mit 43 Prozent dahinter. Das ist eigentlich schon deutlich. Aber entschieden ist noch nichts. Oelschläger hat immerhin 1,6 Prozent bislang geholt. Speitelsbach hat nur ein paar Stimmen.

18.30 Uhr: Nach neun von 19 Wahlbezirken sieht es bei der #Bürgermeisterwahl in #Schriesheim so aus: Oeldorf 54,8 Prozent, Tuncer 43,3 Prozent - und Oelschläger hat tatsächlich 1,57 Prozent bislang. Sind das die Stimmen, die Tuncer oder Oeldorf am Ende zur absoluten Mehrheit fehlen? Es bleibt spannend! Zumal es am Ende auch auf die Briefwahlbezirke ankommt.

18.13 Uhr: Ursenbach ist da. Christoph Oeldorf holt sich den kleinsten Schriesheimer Ortsteil mit 70 Prozent. Fadime Tuncer kommt auf 26,7 Prozent. 118 Ursenbacher waren stimmberechtigt, 60 sind wählen gegangen.

.

>>>Alle Artikel zum Wahlkampf finden Sie auf unserer Schwerpunktseite<<<

Die Kandidierenden:

> Fadime Tuncer (52, Grüne Liste), seit 2009 Stadträtin und seit 2019 Bürgermeisterstellvertreterin; sie arbeitet als als Wahlkreisreferentin des grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl. Fadime Tuncer wurde 1969 in der zentralanatolischen Stadt Sivas geboren, 1975 übersiedelte die Familie nach Mannheim, wo Tuncer am Ursulinen-Gymnasium ihr Abitur machte.



Ab 1991 studierte sie zunächst Jura in Mannheim und in Heidelberg, schließlich ab 1999 Politikwissenschaft, Soziologie und Öffentliches Recht in Heidelberg; hier machte sie 2005 ihren Magister. Schon zu Studienzeiten zog sie 1996 nach Schriesheim, hier heiratete sie, und hier werden auch ihre beiden Kinder, eine Tochter und ein Sohn, groß. Vor 20 Jahren wurden das Ehepaar eingebürgert – und seitdem können beide endlich wählen. 2005 organisierte sie den ersten Bürgermeisterwahlkampf Hansjörg Höfers

> Christoph Oeldorf (43), wird unterstützt von CDU, Freien Wählern und Teilen der Bürgergemeinschaft. Er selbst ist Mitglied der Freien Wähler Hirschberg und der Landes-CDU, seit 2017 Bürgermeister in Wilhelmsfeld. In Leutershausen wuchs Christoph Oeldorf auf und engagierte sich erst im Sport – als Handballer bei der SGL –, von 2014 bis 2017 auch politisch, als Gemeinderat der Freien Wähler Hirschberg. Oeldorf ging von der fünften bis zur zehnten Klasse auf das Kurpfalz-Gymnasium, seinen Abschluss machte er auf dem Weinheimer Wirtschaftsgymnasium.

Nach dem Zivildienst in Weinheim studierte er zunächst Jura in Mannheim, arbeite als Werkstudent bei der SAP und studierte in Heidelberg ab 2011 Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Südasien. Nach Stationen im Entwicklungsministerium und in der Entwicklungshilfe kam Oeldorf zur Arbeitsagentur. Dort war er bis zum Bürgermeisteramt in Wilhelmsfeld stellvertretender Dienststellenleiter in Weinheim. Zeitgleich absolvierte er an der Hochschule Kehl einen Masterstudiengang für Führungskräfte in der Verwaltung, den er 2019 abschloss.

Oeldorf ist verheiratet, mit seiner Frau erwartet er das erste Kind, das im Dezember auf die Welt kommen soll. Das Paar wohnt in Wilhelmsfeld.





> Die Wahlberechtigten: 11.900 Schriesheimer sind wahlberechtigt, etwa so viele wie bei der Bürgermeisterwahl 2013, aber etwa 700 mehr als noch bei der Bundestagswahl am 26. September. Der Grund: Es dürfen auch Jugendliche über 16 Jahre und EU-Bürger wählen.

> Die Wahlbeteiligung: Briefwahl haben, Stand Donnerstagmorgen, 3681 Bürger beantragt, also 31 Prozent. Bei der Bundestagswahl lag der Anteil der Briefwähler bei 48,74 Prozent.

Bei der 2013er Bürgermeisterwahl stimmten 49,2 Prozent der Wahlberechtigten ab, 2005 waren es beim ersten Wahlgang 65,3 Prozent, beim zweiten Wahlgang 64,7 Prozent.

Hintergrund und Fakten:

> Amtsinhaber Hansjörg Höfer (65, Grüne Liste) kandidiert nach zwei Amtszeiten nicht mehr.

> Die Wahl am 28. November: Es gibt etwa 12.000 Wahlberechtigte (zum Vergleich Bundestagswahl vom 26. September: 11.292), darunter etwa 280 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sowie etwa 600 EU-Bürger.

> Die Stärke der politischen Gruppierungen: Grüne Liste: 32,53 % CDU: 20,67 % Freie Wähler: 18,80 % SPD: 15,27 % FDP: 6,06 % AfD: 3,41 % Bürgergemeinschaft Schriesheim: 3,26 % (Ergebnisse der Kommunalwahl 2019).