Bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in Hirschberg werden die Freien Wähler Ralf Gänshirt (links) unterstützen, die CDU steht geschlossen hinter Christian Würz. Foto: Dorn

Hirschberg. (ze/stek) Nur wenige Tage nachdem die Hirschberger Bürger einen neuen Gemeinderat gewählt haben, startete bereits der nächste Wahlkampf in der Bergstraßengemeinde.

Im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen nominierten die Freien Wähler am Mittwochabend mit dem 51-jährigen Ralf Gänshirt (parteilos) ihren Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters.

Damit folgten die 25 erschienenen Mitglieder der Freien Wähler bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung der Empfehlung des erweiterten Vorstands der Wählervereinigung. "Wir denken, dass mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben in der Gemeinde und den gleichzeitig zurückgehenden Einnahmen ein Verwaltungsfachmann gefragt ist", begründete der Gemeinderat Volker Barzyk die Empfehlung des Vorstands. Alexander May betonte zudem, dass Gänshirt in seinen 19 Jahren als Hauptamtsleiter der Gemeinde immer eine sehr sachliche und neutrale Haltung eingenommen habe.

Gänshirt selbst bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und hoffte zusammen mit den Freien Wählern am Sonntag, 21. Juli die Bürgermeisterwahl in Hirschberg zu gewinnen.

Einstimmiges CDU-Votum für Kandidat Würz

Auch der CDU-Ortsverband Hirschberg hat sich am Mittwochabend festgelegt: Das Votum für Christian Würz aus den eigenen Reihen hätte klarer kaum ausfallen können. Nachdem der zweite Ortsverband-Vorsitzende Ulrich Zeitel den Kandidaten vorstellte und Würz dann kurz seine Ziele für die Gemeinde skizzierte, goutierten die CDU-Mitglieder einstimmig die Kandidatur des langjährigen CDU-Gemeinderates und Fraktionsvorsitzenden für den Bürgermeisterposten.

Der in Hirschberg geborene und aufgewachsene Polizeibeamte Christian Würz, so Zeitel, kenne die Gemeinde und den politischen Betrieb. Er sei der richtige Mann zur rechten Zeit für diese Aufgabe. Eine Sicht, die hier in der Gaststätte "Zum Löwen" einhellig geteilt wurde.

