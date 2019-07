Hirschberg. (ans) Für den ersten Wahlgang war Frederik Heil (Die Partei) aus Heidelberg nicht zugelassen worden, weil Unterlagen fehlten, nun will er es bei der Bürgermeisterwahl am 4. August wissen.

Der 39-Jährige studiert Philosophie und Geschichte. Bei der jüngsten Gemeinderatswahl in Heidelberg stand er auf der Liste. Dass er nun in Hirschberg bei der Bürgermeisterwahl antritt, sei eigentlich die Idee seiner Parteikollegen gewesen. "Als Bürgermeister kann man etwas verändern", erläuterte Heil seine Motivation. Er wolle gern für die Bürger da sein.

Der Student möchte sich für eine Zeppelin-Verbindung zwischen Hirschberg und Heidelberg einsetzen. Zudem würde er gern eine Mauer zwischen Leutershausen und Großsachsen errichten lassen. In Leutershausen sei er schon ein paar Mal gewesen, weil dort ein Freund von ihm wohnt. Außerdem will er einen Zeppelin-Verkehr von Hirschberg nach Heidelberg einrichten, um das Verkehrsproblem in der Gemeinde zu lösen. "Die Partei", die als Spaßpartei bekannt ist, sei keine. "Die FDP ist die eigentliche Spaßpartei", so Heil.