Heddesheim. (ans) Tobias Köber (55) hat nun als zweiter Kandidat neben Daniel Gerstner (SPD) seinen Hut in den Ring geworfen: Der FDP-Gemeinderat will am 20. März 2022 zum Nachfolger von Bürgermeister Michael Kessler werden. Die Unterstützung seiner Partei weiß er dabei hinter sich. So haben sich die Liberalen einstimmig dafür ausgesprochen, Köber zu unterstützen. Der 55-Jährige sitzt seit 2019 für die Liberalen im Gemeinderat, gehört dem Bau- sowie dem Umweltausschuss und der Grundstückskommission an. Erst seit 2018 ist Köber FDP-Mitglied und politisch aktiv; davor sei er beruflich zu sehr eingespannt und zu viel unterwegs gewesen, erzählt der selbstständige IT-Berater. Köber ist ledig und in Heddesheim aufgewachsen, er hat drei Kinder. Als er hörte, dass Kessler nicht mehr kandidiert, habe er überlegt, wer eigentlich als qualifizierter Kandidat infrage komme und sich entschieden zu kandidieren. Eines seiner Ziele als Bürgermeister wäre, den Gemeinderat aktiver in die Heddesheimer Geschehnisse mitzunehmen. Auch der Klimaschutz liegt ihm am Herzen. So findet er es ein Unding, dass der Umweltausschuss nur einmal im Jahr tagt. Köbers Vision: "Aus wirtschaftlicher Stabilität heraus ein klimaneutrales Heddesheim zu schaffen." Zudem würde er gern das Gewerbegebiet attraktiver für innovative Unternehmen machen.

Köber geht davon aus, dass es nicht bei zwei Kandidaten bleiben wird. Er rechnet damit, dass die CDU morgen einen eigenen präsentiert und alle anderen Fraktionen auch noch mit eigenen Kandidaten aufwarten. "Und es wird sicher auch noch auswärtige geben."