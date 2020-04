Von Annette Steininger

Hirschberg.Nichts geht mehr: In Hirschberg hat Bürgermeister Ralf Gänshirt aufgrund der angespannten Haushaltslage am 27. März intern einen Ausgabenstopp verhängt. Das bestätigte er auf RNZ-Anfrage. "Ich muss bei jedem Euro überlegen, ob ich ihn ausgeben kann", schildert er den Ernst der Lage.

Hintergrund sind die Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund der Coronakrise massiv einbrechen werden. Derzeit rechnen Bürgermeister und Kämmerin Anna Dorothea Richter mit Wenigereinnahmen von über 1,5 Millionen Euro. "Und das ist nur eine Momentaufnahme", schildert Gänshirt die Situation. Zuletzt hatte die Gemeinde mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 4,6 Millionen Euro gerechnet. Doch die Wirtschaft leidet jetzt; viele Firmen können ihre Vorauszahlungen nicht mehr leisten. Und es kann noch schlimmer werden. Das komplette Ausmaß ist noch nicht absehbar, im Mai wird eine Steuerschätzung erwartet.

Angesichts dieser Situation und keiner unmittelbar bevorstehenden Gemeinderatssitzung sah sich Gänshirt zum Handeln gezwungen. "Der Haushalt ist durch diesen Einnahmeneinbruch in einer Schieflage."

Als Bürgermeister kann er einen solchen Ausgabenstopp beschließen, das letzte Wort hat allerdings der Gemeinderat, der in der kommenden Sitzung am 28. April in der Alten Turnhalle über die Haushaltssperre förmlich entscheidet. Dann sind der Gemeinde erst einmal die Hände gebunden, was ihre Ausgaben angeht. Wie lange die Haushaltssperre dauert? "Wir müssen vor der Sommerpause auf jeden Fall den Nachtragshaushalt verabschieden", erläutert Gänshirt. Und kündigt diesbezüglich schon mal an: "Es wird deutliche Einschnitte geben müssen." Keine rosigen Aussichten also.

Immerhin kann Gänshirt beruhigen, was das aktuell größte Projekt der Gemeinde, den Neubau des evangelischen Kindergartens Leutershausen, angeht. Der Bürgermeister geht nicht von einer Verzögerung durch die Haushaltssperre aus. Der Neubau in der Fenchelstraße soll Ende 2021 stehen.

Fast ist es wie ein schlimmes Déjà-vu, denn schon im vergangen Jahr verhängte der Gemeinderat fast zeitgleich eine Haushaltssperre vor allem aufgrund von Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Auch eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer beschloss der Gemeinderat aufgrund der angespannten Haushaltslage. Doch all das half nichts angesichts der großen Unbekannten Coronavirus. Jetzt ist die Lage erneut ernst. Wie es weitergeht, steht in den Sternen.

Und Gänshirt geht davon aus, dass es nicht nur Hirschberg so geht. Er geht davon aus, dass auch andere Kommunen Haushaltssperren verhängen müssen, es sei denn, sie verfügen über ein großes finanzielles Polster.

Die Haushaltssperre hatte auch Auswirkungen auf die Abstimmung beim jüngsten Umlaufverfahren. Rund um die Umlaufbeschlüsse, die der Gemeinderat bis 31. März abgeben musste, gab es einigen Wirbel. Nur die Hälfte kam zustande, weil mindestens ein Mitglied bei drei von sechs Beschlüssen dagegen stimmte. Umlaufbeschlüsse müssen einstimmig erfolgen, sonst gelten sie als abgelehnt. Laut GLH-Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber hatten sich in der Vorbesprechung am 19. März alle Fraktionsvorsitzenden auf eine einvernehmliche Zustimmung geeinigt.

Im Zuge der Coronakrise veränderte sich jedoch die Lage, die Haushaltssperre kündigte sich an. Die GLH mit einer Juristin, nämlich Monika Maul-Vogt, in ihren Reihen, sprach mit der Kämmerei, nach der eine Erweiterung des Ruftaxi-Verkehrs und die damit zusammenhängenden Punkte nicht beschlossen werden könnten, so Treiber. Also gab es von Teilen der Grüne Liste Ablehnung (vier Nein-Stimmen insgesamt). Kritik äußerten andere Fraktionen wie die CDU.

"Dass sie darüber zürnen, ist verständlich", findet Treiber. "Wer vor dem 27. März seinen Umlaufbeschluss bereits abgegeben hatte, hat durchaus im Sinne der Vereinbarung der Fraktionsvorbesprechung gehandelt, weil er die folgenden Veränderungen der Haushaltssperre noch nicht berücksichtigen konnte." Die GLH sei generell für besagte Erweiterung des Ruftaxi-Verkehrs, betont Treiber.

Nicht um Ausgaben ging es aber bei der nachträglichen Genehmigung zweier Terrassen, die ein GLH-Mitglied ablehnte. "Dass ein Fraktionsmitglied sich hierbei an die strenge Lehre hält, eine solche Entscheidung grundsätzlich nicht mehr zu akzeptieren, ist nachvollziehbar und verdient unseren Respekt", findet Treiber. Beim Punkt "Schaffung der Voraussetzungen für den Einbau einer Photovoltaikanlage" am Kindergarten war zwar die GLH weitgehend damit einverstanden, "wollte aber dem interessierten Betreiber schon auch die Freiheit lassen, auch eine Anlage über 150 Quadratmeter hinaus in Erwägung zu ziehen". Hier gab es eine Nein-Stimme.

Die negativ beschiedenen Beschlüsse waren Thema in der Online-Fraktionssitzung der CDU. "In einer derartigen Situation, in der sich die Verwaltung und der Gemeinderat gerade befindet, ist dies sehr befremdlich, zumal die Verwaltung dringend diese Entscheidungen benötigt hätte", heißt es in einer Presseerklärung.