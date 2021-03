Hirschberg. (RNZ) Knapp haben sich die Hirschberger gegen die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur Erweiterung des Gewerbegebietes entschieden. Letztlich gaben etwas mehr als 200 Stimmen den Ausschlag. "Das ist sehr wenig und aus Sicht der GLH ein sehr unglückliches Ergebnis", schreibt die Grüne Liste Hirschberg in ihrem Newsletter. Dennoch hätten sich auch "respektable 48 Prozent" der Bürgerinnen und Bürger im Bürgerentscheid für den Erhalt von Ackerflächen und gegen die zunehmende Versiegelung der Böden entlang der Bergstraße ausgesprochen. Das seien weit mehr Stimmen als GLH und SPD bei der letzten Kommunalwahl gemeinsam erreichen konnten.

Gleichzeitig würden viele ehemalige Wähler von FW, CDU und FDP der Linie ihrer Parteien insbesondere in Sachen Ortsentwicklung und Naturschutz offensichtlich nicht mehr folgen wollen und hätten sich "von den guten Argumenten der Betreiber des Bürgerentscheids und durch das Engagement der Gegner überzeugen lassen".

Daher sehen die Grünen "ein ermutigendes Zeichen" im Ergebnis des Hirschberger Bürgerentscheids. Das Bewusstsein für die Umwelt sei "eine starke Kraft in Hirschberg". Die Grüne Liste findet zudem: "Der Bürgerentscheid hat sich damit trotz des engen Ergebnisses als ein taugliches und belebendes Element der politischen Auseinandersetzung in der Gemeinde erwiesen, auch wenn die politische Kultur in Hirschberg hier und dort noch wachsen kann."

Bei den Menschen, die sich heute letztlich für die Erweiterung ausgesprochen haben, würden auch die Versprechungen nachwirken, das Hirschberger Gewerbegebiet nun zu einem Muster an technologischer Innovationskraft und ökologischer Nachhaltigkeit zu entwickeln, ist die GLH überzeugt. "Fehlentwicklungen der Vergangenheit, wie übermäßige Versiegelung und mangelhafte Lösungen für den Schwerlastverkehr, sollten damit der Vergangenheit angehören, während die Ansiedlung von umweltfreundlichen Zukunftstechnologien und die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze mit vielen neuen Hirschberger Einkommenssteuerzahlern rasch folgen muss", findet die Grüne Liste. Es seien entsprechend hohe Erwartungen geweckt worden, auf deren Erfüllung insbesondere die GLH – sollte die Gemeinde an einer Umsetzung des bestehenden Aufstellungsbeschlusses für die Bebauung der zehn Hektar festhalten – in Zukunft sehr dringen werde.

Die Grüne Liste freut sich darüber hinaus über das hervorragende Ergebnis des grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl, "der die Hirschberger sehr deutlich von seinen Qualitäten als ihr Repräsentant im Stuttgarter Landtag überzeugen konnte". 36 Prozent seien "ein herausragendes Resultat" für einen Grünen in Hirschberg.