Weinheim. (RNZ) Eine Feuerwehrfrau hat bei einem Einsatz in der Nacht auf Freitag Verletzungen davongetragen. Sie und weitere Einsatzkräfte mussten um 1.30 Uhr in den Bereich "Suezkanalweg" ausrücken. In einem leer stehenden Gebäude auf dem Bahngelände - quasi hinter dem "Tedi"-Einkaufsmarkt an der Bergstraße - war ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei ist die Ursache bislang unklar, auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

"Eine Person, die in einem Gebäudeteil ein Nachtlager eingerichtet hatte, wurde von dem Feuer überrascht, konnte sich aber selbstständig in Sicherheit bringen", heißt es wiederum im Bericht der Feuerwehr. Trotzdem hatten die Wehrleute etwas zu kämpfen: Das betroffene Gebäude ist nicht allzu leicht zugänglich. Kräfte der Feuerwehr-Abteilung Sulzbach unterstützten die Kräfte vor Ort und stellten die Wasserversorgung sicher. Auch die Drehleiter musste in Stellung gebracht werden.

Im Verlauf des Einsatzes stürzte eine Feuerwehrfrau und verletzte sich so stark, so dass sie vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Nach einem letzten Check übernahm die Polizei Weinheim, die nun die Brandursache ermitteln muss. Es war etwa 3 Uhr, als die 40 Einsatzkräfte beider Feuerwehr-Abteilungen wieder einrücken konnten. Die verletzte Feuerwehrfrau konnte das Krankenhaus in den frühen Morgenstunden wieder verlassen. "Wir wünschen ihr gute Besserung und hoffen auf schnelle Genesung", lässt Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach auch auf diesem Wege ausrichten.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatten Kräfte der Abteilung Stadt ein Feuer löschen müssen. Hier ging es um einen Kleinbrand in der Mannheimer Straße (Höhe Stadtwerke), der um kurz nach 2 Uhr gemeldet worden war. Auch hier ist die Brandursache unklar. Ein am Straßenrand gelagerten Sperrmüllhaufen war in Brand geraten. Ein Löschfahrzeug fuhr zur Einsatzstelle. Ein Feuerwehr-Trupp löschte den brennenden Sperrmüll.