Birkenau/Edingen/Ladenburg/Laudenbach. (pol/rl) Zu mehreren Einbrüchen in der Region kam es an Silverster und Neujahr.

In Edingen wurde der Polizei am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Wohnungseinbruch in der Schillerstraße gemeldet. Der Täter soll mit einer Leiter auf den Balkon der betroffenen Wohnung geklettert sein und dort die Scheibe der Balkontür eingeschlagen haben. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume. Noch ist nicht klar, ob er Beute gemacht hat. Auch der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0 oder den Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der 06203/892029.

In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Ladenburger Stahlbühlring. Der Täter stieg über die Balkontür ein und klaute diverse Kleidungsstücke, Toilettenartikel und Porzellan im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Einbruch soll zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 12 Uhr stattgefunden haben. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Zeugen werden sich an das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0.

Zwischen Montag, 11 Uhr und Dienstag, 9.45 Uhr, wurde ein Anwesen in der Laudenbacher Kirchstraße heimgesucht. Der Einbrecher versuchte zunächst mit brachialer Gewalt die Eingangstür aufzuhebeln. Nach mehreren Versuchen ließ er jedoch davon ab und versucht die Terrassentür des Wohnhauses zu öffnen. Nachdem das auch nicht klappte, schlug er die Scheibe der Terrassentür ein. Im Inneren durchsuchte er zwei Schränke. Unklar ist, ob der Täter Beute machte und wie viel Sachschaden er verursachte. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0.

In den Birkenauer Ortsteilen Nieder-Liebersbach und Reisen kam es zu mehreren Einbrüchen am Montag und Dienstag.

In der Liebersbacher Straße versuchten die Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses zu öffenen. Als sie das nicht schafften, schlugen sie ein Fenster ein und betraten das Haus. Neben Bargeld schleppten die Täter einen Kaffeeautomat der Marke Jura sowie eine Hilti-Bohrmaschine aus dem Anwesen.

In der Nächstenbacher Straße scheiterten die Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses. Stattdessen brachen sie alle Wohnungen eines Dreifamilienhauses in derselben Straße auf, wo sie Bargeld erbeuteten. Möglicherweise brachen die gleichen Täter auch das Einfamilienhaus in Reisen "Am Hang" ein. Hier stiegen sie über die Terrassentür ins Haus. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Einbruchskommissariats Heppenheim. unter der 06252/7060 in Verbindung zu setzen.