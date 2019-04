Edingen-Neckarhausen. (nip) Es kommt eher selten vor, dass ein Verein bei einer seiner Jahreshauptversammlungen Stühle anbauen muss, weil der Platz nicht reicht. Beim Behindertensportverein (BSV) war das so: Von derzeit 173 Mitgliedern war mehr als ein Drittel anwesend im Nebenzimmer der Viktoria-Gaststätte, wo Vorsitzende Franziska Kilz drei Ehrungen vornahm.

Für besondere Verdienste bedankte sich Kilz bei der scheidenden Beisitzerin Emmel Jöst mit einem Blumenstrauß. Für Jöst war kurz zuvor Brigitte Wünsch ins Amt gewählt worden. Ein Blumengruß ging auch an Ehrenvorsitzende Gertrud Quintel, die dem Verein seit 30 Jahren die Treue hält. "Die dritte Ehrung ist auch ein herausragender Punkt", kündigte Kilz an. Sie würdigte nicht nur die 40-jährige Mitgliedschaft von Ulrich Vater, sondern auch dessen Verdienste für den Verein im Sportbereich und bei der Pressearbeit. "Auch den Schaukasten hat er jahrelang übernommen und die Vorbereitung der Radtouren, hat sich als Helfer bei Vereinsfesten zur Verfügung gestellt und die Moderation bei den Ausflügen übernommen", hob die Vorsitzende hervor.

Den Posten des Schriftführers übernahm Christian Nissen. Für das nach dem Tod von Rita Schreckenberger vakant gewordene Amt des zweiten Vorsitzenden ließ sich Ludwig Hoffmann gewinnen. Franziska Kilz und Beisitzerin Lore Bien wurden wiedergewählt.

In ihrem Rückblick aufs vergangene Jahr sprach Kilz die große Zunahme bei der Teilnahme an der Wassergymnastik an. Für die Reha-Sportler habe man daher eine zweite Gruppe gebildet. 37 Übungseinheiten mit insgesamt 2138 Teilnehmern hätten stattgefunden, durchschnittlich also mit 58 Teilnehmern. 2017 waren es noch 53 Wassersportler. 46 Übungseinheiten mit zusammen 1343 Teilnehmern fanden im Bereich Gymnastik statt. Kilz dankte der DJK für die Überlassung der Halle bei Engpässen. Dass die Eduard-Schläfer-Halle nicht zur Verfügung stehe, komme leider immer häufiger vor.

Ferner fanden die beliebten Radtouren im Sommer statt, "wie immer hervorragend organisiert von Ulrich Vater und Klaus Bien", sagte Kilz. 198 Mitfahrer waren bei sieben Touren dabei. Heringsessen, Rund ums Schloss, Sommerfest, Kerwehock, Kurpfälzer Essen, Familienfeier und ein Vereinsausflug sorgten für geselliges Miteinander im Verein.

Kassiererin Gabriele Vater bilanzierte fürs vergangene Jahr ein dreistelliges Minus für den Verein und kündigte zudem ihren Rückzug für 2020 an. Ihre Nachfolge ist noch offen. Unter dem Punkt "Aussprache" bemängelte ein Mitglied die Wassertemperatur im Freizeitbad Neckarhausen. Die Unterschiede seien sehr groß, die Temperatur nie konstant. Darauf habe der Behindertensportverein keinen Einfluss, entgegnete Franziska Kilz.

Für den 17. Oktober kündigte sie noch einen Tagesausflug nach Pforzheim ins Schmuckmuseum an.