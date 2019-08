Von Günther Grosch

Weinheim. Die Villa Titiania in der Birkenauer Talstraße im Weinheimer Norden befindet sich derzeit im Dornröschenschlaf. Der Veranstaltungsbetrieb des Beat Clubs Weinheim ruht seit Anfang Juli - jedoch nur vorübergehend. Der Kulturverein befindet sich in seiner traditionellen Sommerpause, wie immer in den Monaten Juli und August.

Stattdessen ist es Zeit für einen kurzen Rückblick. Vorsitzender und Geschäftsführer Rolf Schmidlin spricht gegenüber der RNZ erneut von einer erfolgreichen Veranstaltungsperiode. Allerdings wies die zurückliegende Veranstaltungssaison im Vergleich zum Vorjahr nicht ganz die gewohnte Besucherkontinuität auf. So spricht Schmidlin sowohl von einem "sehr guten" über einen "guten" und "durchschnittlichen" bis hin zu einem "schwächeren Besuch".

"Die klassischen DJ-Abende wie ,Revival‘, ,Dance Night‘ und ,Salsa‘ waren vom einem erneut sehr guten Besuch gekennzeichnet", sagt Schmidlin. Zufriedenstellend verliefen die Sessions. Dagegen verzeichneten alle vier Live-Acts mit Bands einen unbefriedigenden Besuch: "Dies entsprach leider nicht unseren Erwartungen." An einer unzureichenden Werbung für die Live-Acts könne es nicht gelegen sein, sagt Schmidlin.

Es liege wohl am fehlenden Verständnis vieler Menschen dafür, dass man für Live-Acts Eintritt bezahlen muss. Auch der Hinweis, dass dieses Geld für die Musiker sei und nicht für den Verein, interessiere manche an der Eintrittskasse nicht. Diese negativen Erfahrungen, so Schmidlin, machten auch andere Veranstalter. Die Bestätigung hierfür liefert Musikerin Mimi Grimm. "Das Mädchen mit dem Kontrabass" gehört seit Kurzem dem Veranstaltungsteam des Beat Clubs an.

Man habe inzwischen darauf reagiert und die Eintrittspreise für die neue Saison gesenkt, so Schmidlin: "Lieber haben wir einen vollen Keller, anstatt einen Eintrittspreis von 14 Euro und die ,Villa Titiania‘ nur zur Hälfte gefüllt." Schmidlin zeigt sich optimistisch, dass diese Veränderung greifen wird.

Auch im Programm der Live-Acts hat sich der Verein für die kommende Saison etwas anders aufgestellt. So werde jede Band oder Formation unter einem bestimmten Thema auftreten. "Tanzen von Abba bis Zappa" lautet das Motto von "BestFriends", die am 25. Oktober als erster Live-Act die neue Saison eröffnen. Die Formation um Vollblutmusiker Carsten Best, der in Weinheim und Umgebung kein Unbekannter ist, bittet an diesem Abend zum "Tanz in der Villa".

Marco Augusto, ein Musiker italienischer Herkunft, gibt als Nächster ein Konzert mit eigenen Songs und dabei auch sehr viele "Italo Hits" zum Besten. "Internationale Völkerverständigung von Rama bis Zotti" lautet die Überschrift hierzu am letzten Freitag im November. "Human Five", eine Partyband aus der Pfalz und "Jailhouse Gang", für Rock’n’ Roll und Beat, stehen in der zweiten Programmhälfte der neuen Saison als Namen für die Live Acts.

Der erste Teil von "Grease" bildet den diesjährigen Kinobeitrag, den der Beat Club mit Kinobetreiber Alfred Speiser am 15. November abends im "Modernen Theater" präsentiert. Der ehemalige SWR1-Moderator Günter Schneidewind unterbricht seinen "Unruhestand" und stellt am 17. Januar sein zweites Buch "Hits und Storys" und seine Begegnungen mit internationalen Stars vor.

Der von "Doc Weis" organisierte "Session"-Musikertreff im Beat Club steht am 31. Oktober und im Januar auf dem Programmzettel. Mimi Grimm moderiert am Gründonnerstag die "Unplugged Session Number 2". Die beliebten Salsa-Workshops und Partys gibt es ab Oktober weiterhin an jedem zweiten Samstag eines Kalendermonats mit "DJ Don Calvo". Fest im Programmplan bleibt gleichfalls "DJ Gottes" mit seiner "Snap It - Dance Night". Musikalische Meilensteine präsentiert er jeweils an den ersten Freitagen im Dezember, Februar, April, Mai und Juni.

Fehlt eigentlich nur noch das Beat-Club-Urgestein "DJ Rockin’ Rolf". Er macht am 27. September mit seiner Revival-Party den "Opener" und Eisbrecher in die neue Saison. Auch an Silvester ist er wie in den Vorjahren am Start und führt dieses Mal mit "Disco" ins Jahr 2020. Mit seinem abwechslungsreichen Programmangebot wolle der Beat Club Weinheim auch in seiner achten Veranstaltungsperiode zeigen, dass er eine Bereicherung der kulturellen Vielfalt der Zweiburgenstadt darstellt, so Schmidlin.