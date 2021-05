Weinheim. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfalls auf der Westtangente (B38) kam es am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein Seat kurz vor 14 Uhr in Richtung Saukopftunnel unterwegs. In der Kurve vor der Abfahrt zur Kreisstraße K4229 geriet der Wagen auf die Gegenfahrtbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Toyota.

Die beiden Fahrer kamen nach ihrer notärztlichen Behandlung per Rettungswagen in eine Klinik. Nach dem Unfall wurde die B38 zwischen der Viernheimer Straße und der nördlichen Umgehung zur B3 (Kreisverbindungsstraße nach Weinheim-Sulzbach) voll gesperrt. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten geregelt und örtlich umgeleitet.

Rund um die Unfallstelle kam es zu längeren Staus, die sich bis in die Weinheimer Innenstadt auswirkten. Die Polizei empfahl, den Bereich der Westtangente weiträumig zu umfahren.

Die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauerte bis zum Spätnachmittag an. Gegen 16.45 Uhr meldete die Polizei, dass die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren und die Fahrbahn sowie der Saukopftunnel wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 16.45 Uhr