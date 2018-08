Laudenbach. (pol/rl) Zu einem Autobrand nach einem Unfall kam es im Einmündungsbereich der Kreuzung Kreisstraße K 4229 und Südspange am Mittwochnachmittag. Kurz vor 17 Uhr war eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin in Richtung Hemsbach unterwegs, als ihr ein dunkler Kleinwagen die Vorfahrt nahm. Die Frau versuchte auszuweichen und prallte dabei mit ihrem Hyundai frontal in die Leitplanken. Das Auto geriet sofort in Brand.

Ein Zeuge konnte die noch ansprechbare 55-Jährige aus dem brennenden Auto befreien. Danach kam sie mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Während den Löscharbeiten und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Wer den dunklen Kleinwagen gesehen hat, der den Unfall verursacht hat, wird gebeten sich unter der 0621/174-4045 bei der Polizei zu melden.