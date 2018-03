Weinheim. (dpa/web) Weil er den Verkäufer in einem Weinheimer Tabakgeschäft niedergestochen hat, will die Staatsanwaltschaft Mannheim den 46-jährigen mutmaßlichen Täter in einer Psychiatrie unterbringen lassen. Der Beschuldigte habe den Angestellten am 9. Oktober in einem Geschäft angegriffen - vermutlich infolge von Wahnvorstellungen, teilte die Behörde gestern mit.

Das 24 Jahre alte Opfer, das zuvor keine Verbindung zum mutmaßlichen Täter hatte, erlitt sechs Stichwunden an Kopf und Oberkörper und musste tagelang im Krankenhaus behandelt werden. Die Justiz werte die Tat als versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung - einem Gutachten zufolge sei der Mann aber wohl nicht schuldfähig, hieß es.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der 46-Jährige das Geschäft betreten, scheinbar um Ware einzukaufen. Dann soll er unvermittelt und von hinten auf den Angestellten eingestochen haben. "Offensichtlich handelte der Beschuldigte in der wahnhaften Annahme, der Geschädigte habe seine Familie zerstört", heißt es weiter.

Dem 24-Jährigen gelang es, sich dem Angriff zu entziehen, als ihm ein Zeuge zu Hilfe kam. Da der mutmaßliche Täter wohl nicht schuldfähig war, beantragte die Staatsanwaltschaft die Durchführung eines sogenannten Sicherungsverfahrens. Dessen Ziel ist die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Mann befindet sich bereits in einer solchen Einrichtung, derzeit in einstweiliger Unterbringung. Diese Maßnahme ist laut Staatsanwaltschaft durch die Strafprozessordnung gedeckt und wird dann angewandt, wenn dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass verminderte Schuldfähigkeit oder gänzliche Schuldunfähigkeit vorliegen. Der Beschuldigte selbst habe sich bislang nicht zu der Tat geäußert, heißt es abschließend.