Gerade in diesen Zeiten schlägt die Stunde des Bastelns zuhause. Erzieher geben Tipps, was man zu Ostern alles machen kann. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Ich bin froh, dass wir jetzt mal eine Stunde draußen waren." Der junge Vater sagt es erleichtert mit Blick aufs lebhafte zweijährige Töchterchen. Zuhause wird er sich erneut überlegen, wie er die Kleine bei Laune hält, was er und seine Frau tun können, um keine Langeweile und somit auch kein Gequengel aufkommen zu lassen.

Vielen Eltern geht es in dieser Zeit der Corona-Pandemie genauso: Sie arbeiten nicht selten im Homeoffice und müssen somit Job und Kinder unter einen Hut bringen. "Eltern sollten diese Zeit als Auszeit betrachten, als Qualitätszeit mit ihren Kindern, nicht für die Kinder", sagt Barbara Gärtner vom evangelischen Kindergarten "Das Baumhaus" in Großsachsen.

Die RNZ erkundigte sich bei Kindergärten nach Beschäftigungstipps für Eltern.

Es passt zum Profil des "Baumhaus", dass Gärtner und ihr Team vor allem Spaziergänge in der Natur empfehlen. "Da gibt es Mäuerchen und Baumstämme zum Balancieren – das schult auch die Motorik", sagt die Erzieherin. Ihr Motto: "Bewegung leben". Unterwegs könne man Naturmaterialen sammeln und damit basteln.

Sie hat Buchtipps parat, wie:

> "Bock auf Stock – das Naturbastelbuch" aus dem EMF-Verlag. Sie empfiehlt für unterwegs

> Naturführer wie "Was fliegt denn da", "Was blüht denn da" oder "Welcher Baum ist das", alle aus dem Carlsen-Verlag.

> "Abenteuer Wald" biete viele Informationen rund um Pflanzen und Tiere. "Dabei kommen Eltern und Kinder auch miteinander ins Gespräch – das ist gelebte Sprachförderung."

Auch etwas Schönes, passend zur Jahreszeit: ein Osterprojekt der ganzen Familie.

> Man kann Eier in Naturfarben färben (Zwiebelschalen, Curry oder Kurkuma, Rote Beete)

> einen Nistkasten bauen und in Feld und Wald den Osterhasen suchen gehen.

> Oder man backt gemeinsam ein Osterbrot oder einen Osterhasen aus Hefeteig.

Dem evangelischen Kindergarten ist der christliche Aspekt der Osterzeit wichtig. Auch dazu gebe es schöne Bilderbücher zur Ostergeschichte, meint Barbara Gärtner. "Die Kirchen sind ja geöffnet, und sie sind leer." Ostern solle man als "ganzheitliche Geschichte" verstehen, die man mit den Kindern vorbereiten und leben könne.

Ihr Rat lautet generell: "Aufs gute Bilderbuch setzen":

> der "Hase Pauli"

> "Kotzmotz, der Zauberer"

> die "Olchi"-Reihe oder

> die Klassiker von Otfried Preußler.

"Ohne frische Luft und Bewegung werden Kinder zu kleinen Terroristen", sagt Andrea Gernold, Leiterin der Kita des Postillions in Großsachsen. Die Mutter von vier Jungs empfiehlt "schöne Plätze im Odenwald", wo man über "Stock und Stein" springen und spazieren könne. "Wir leben das auch in der Kita", sagt sie. Natürlich gehe man in diesen Wochen nicht in großen Gruppen und dürfe auch nicht auf Spielplätze. Aber als Familie in die Natur und in den Wald zu gehen, das ist noch möglich – immer mit Abstand zu anderen Spaziergängern. "Man muss jeden Morgen schauen, dass man rausgeht, dann ist der Tag viel entspannter", meint Gernold.

Sie und ihr Team telefonieren regelmäßig die Eltern ab, um zu fragen, wie es ihnen gehe. "Es ist auch ein Signal, dass wir an sie denken", sagt Gernold. "Wir erhalten viele Rückmeldungen, wie entschleunigt alles ist. Da ist keiner mit Lagerkoller dabei, die wissen sich alle zu beschäftigen." Die Kita hilft dabei: "Wir erstellen gerade Vorlagen zum Basteln, die wir den Eltern per E-Mail zukommen lassen."

Sie hat aber noch weitere Tipps:

> Man könne gemeinsam mit den Kindern Tontöpfe mit Fingerfarbe bemalen, um dann Pflanzen einzusäen. "Mit Fingerfarbe kann man auch die Fenster gestalten", meint sie. Viel Spaß würden dabei Handabdrücke der Kinder an den Scheiben machen – zwei Handabdrücke nebeneinander sind ein schöner Schmetterling.

Marzena Keßler, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Martin in Leutershausen, meint:

> "Man kann Eier bemalen und Kresse einsäen."

> Fingerspiele seien immer beliebt oder auch

> Bewegungslieder und Tänze.

> "Bewegungsangebote soll man keinesfalls vergessen."