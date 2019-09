Ladenburg. (stu) Wenn am Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, das 46. Ladenburger Altstadtfest gefeiert wird, müssen sich Autofahrer auf gesperrte Straßen und Umleitungen einstellen. Dafür aber wird es wieder mehr Busverbindungen geben. Die RNZ hat alle wichtigen Informationen zusammengefasst:

> Gesperrte Straßen: In der Innenstadt sind von Freitag, 13. September, 14 Uhr, bis Montag, 16. September, 7 Uhr, folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Hauptstraße, Heidelberger Straße von der Kirchenstraße bis zur Realschulstraße, Realschulstraße ab Heidelberger Straße bis Lustgartenstraße, Schulstraße ab Ecke Neue Anlage bis Hauptstraße, Zehntstraße zwischen Neue Anlage und Rheingaustraße, Preysingstraße und Wormser Straße ab Neue Anlage bis Färbergasse, Kellereigasse, Cronbergergasse, Färbergasse, Brauergasse, Neugasse, Nadlerstraße, Lustgartenstraße, Sievertstraße, Gropengießerstraße, Bordhofstraße, Goethestraße, Am Seilergraben und An der Beint in ihrem gesamten Bereich sowie die Scheffelstraße von Hausnummer 1 bis 5. Die Feuerleitergasse wird schon am Donnerstag, 12. September, 14 Uhr gesperrt, die Mühlgasse ab der Hauptstraße bis Ecke Cronbergergasse am Freitag, 13. September, um 7 Uhr.

> Sperrungen für Anwohner: Von Samstag, 15. September, 8 Uhr an sind die genannten Straßen dann auch für den Anwohnerverkehr gesperrt. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, ihre Autos am Samstag von spätestens 6 Uhr an nicht mehr im genannten Gebiet zu parken. Nur so sei gewährleistet, schreibt die Stadtverwaltung, dass alle Aufbauarbeiten vorgenommen werden könnten. Halter, deren Autos zu diesem Zeitpunkt noch in den gesperrten Straßen parken, müssten damit rechnen, dass diese kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Aus Sicherheitsgründen werden an allen Eingangsstraßen zum Fest verankerte Absperrungen angebracht. Für die Anwohner besteht deshalb das ganze Wochenende keine Möglichkeit, zu oder von ihren Häusern wegzufahren.

> Behindertenparkplätze: Da durch das Altstadtfest die Behindertenparkplätze in der Innenstadt wegfallen, werden am Samstag und Sonntag in der Neckarstraße zwischen dem Carl-Benz-Haus und dem Wasserturm Ersatzparkplätze für Menschen mit Behinderung eingerichtet. Behindertenparkplätze sind auch auf den altstadtnahen Parkplätzen "An den Kirchen" und "Am Graben" ausgewiesen.

> Mehr Parkplätze und Taxistand: Zusätzliche Parkplätze werden auf der Neckarwiese und den Parkplätzen der Firmen ABB und Total Feuerschutz zur Verfügung gestellt. Die Festwiese ist in diesem Jahr den Anwohnern und Flohmarktstandbetreibern vorbehalten. Zudem wird in der Bahnhofstraße ein Taxistand eingerichtet.

> Zusätzliche Busverbindungen: Auch in diesem Jahr werden während des Festes wieder zusätzliche Busse verkehren. Diese werden eingesetzt auf der Linie 627 zwischen Heddesheim und Ladenburg sowie auf der Linie 628 auf der Strecke Seckenheim-Ladenburg-Schriesheim. Die Fahrten sind an die RNV-Linie 5 ab Mannheim Paradeplatz angepasst. Die Haltestellen unterwegs werden bei beiden Linien ebenfalls angefahren. Auf der Linie 627 werden am Samstag die regulären Fahrten jedoch nur auf dem Hinweg von Heddesheim nach Ladenburg durch die Südstadt fahren, auf dem Rückweg werden sie von der Pflastermühle zum Benzplatz den direkten Weg durch die Wallstadter Straße nehmen.

> Wochenmarkt: Wegen der Aufbauarbeiten wird der Wochenmarkt am Freitag, 13. September, vom Marktplatz auf den Neckartorplatz verlegt. Marktzeit ist freitags von 7 bis 18.30 Uhr.

> Informationen: Alle Infos rund ums Fest oder die Busverbindungen gibt es unter www.ladenburg.de oder in der App Ladenburg Audioguide.